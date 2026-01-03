Erst Eheprobleme, dann eine neue Luxusbleibe. Bushido und Anna-Maria Ferchichi ziehen in eine 30-Mio-Villa im Münchner Nobelvorort Grünwald. Zuvor sah sich der Bayern-Star die Immobilie an.

Darum gehts Bushido und Anna-Maria ziehen in Villa in Grünwald bei München

Nach Ehekrise entschied sich das Paar für zwei Wohnsitze

Im November 2025 lebten sie vorübergehend getrennt voneinander Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Vor wenigen Wochen wurde von einer Krise in der Ehe von Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) berichtet. Jetzt steht ein gemeinsamer Umzug für den Rapper, der bürgerlich Anis Ferchichi heisst, bevor. Die Ferchichis beziehen eine Villa in Bayern. «Wir sind auf dem Weg nach München. Haben jetzt gleich Schlüsselübergabe. Unser neues Zuhause ist ein Traum, können es kaum erwarten», schreibt Anna-Maria in einer Story bei Instagram.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bushido und Anna-Maria Ferchichi zeigen ihre Villa

In einem eigenen Beitrag zeigt das Paar auch die neue Bleibe – eine luxuriöse Villa in Münchens Nobelvorort Grünwald. «Wir haben uns entschieden, zwei Zuhause zu haben und zwischen ihnen zu pendeln», erklärt Anna-Maria Ferchichi im gemeinsamen Post. Zwar sei Dubai «wundervoll» und das Paar habe «dort grossartige Freunde», die beiden hätten jedoch «gemerkt, wie sehr uns auch Deutschland fehlt, vor allem unsere Familie, die Natur und dieses besondere Gefühl von Zuhause».

Daher haben sie sich dazu entschieden, künftig «wieder mehr Zeit in Deutschland» zu verbringen. «Wir hoffen sehr, dass München und Grünwald uns gut aufnehmen und lassen alles ganz entspannt auf uns zukommen.»

Für die neue Immobilie haben die Ferchichis wohl tief in die Tasche gegriffen. Laut der Makler-Agentur «Sotheby's International Realty» stand die Villa für unglaubliche 33 Millionen Euro zum Verkauf. Umgerechnet sind das rund 30,5 Millionen Franken. Laut Webseite verfügt die Villa über eine Wohnfläche von etwa 1000 Quadratmetern.

Kurz nach den Ehe-Turbulenzen

Der Umzug nach Grünwald dürfte für viele überraschend kommen. Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass die Ehe von Bushido und seiner Anna-Maria in einer Krise steckt. Im November 2025 hatte sie auf Instagram berichtet, dass das Paar zuletzt getrennt voneinander lebte und die Ehe «in eine schwierige Phase geraten» sei. Demzufolge hatten sie sich in beiderseitigem Einvernehmen entschlossen, «etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen».

Im Pärchen-Podcast «Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi» enthüllte er später, dass er Anfang September das gemeinsame Haus verlassen habe. Die neue Villa beziehen sie aber offenbar gemeinsam.

Bayern-Star lehnte ab

Die Villa hätte beinahe einen prominenten Mieter gehabt. Wie «Bild» berichtet, sah sich Bayern-Spieler Harry Kane die Immobilie im Oktober 2023 an. Der Stürmer wollte das Anwesen allerdings nur mieten, für rund eine Million Euro pro Jahr. Am Ende entschied er sich für eine Villa in Baierbrunn, südlich von Grünwald, nur 25 Minuten vom Trainingsgelände entfernt.

Bushido hingegen ergriff die Gelegenheit und wurde Nachbar von Fussballgrössen wie Vincent Kompany (39), Alphonso Davies (25) und Joshua Kimmich (30). Auch Ex-Bayern-Stars wie Franck Ribéry (42) und Oliver Kahn (56) sind dort zu Hause. Grünwald bleibt ein Hotspot für Stars, Unternehmer und Superreiche.