Jetzt spricht Bushido über die Trennung

Silja Anders Redaktorin People

Beziehungspause, Trennung auf Zeit, Ehe-Rettungsmassnahme – die Situation bei Bushido (47) und seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) kann auf verschiedene Arten angesehen werden. Fakt ist aber: Seit Anfang September wohnt der Rapper nicht mehr im gleichen Haus wie seine Familie.

Das verriet Bushido nun in einem Interview mit RTL. «Da war das dann so, dass ich schon nicht mehr zu Hause geschlafen habe. Und das war am Anfang natürlich schwer, weil ich habe mir so ein paar Apartments angeguckt und man kriegt ja auch jetzt nicht sofort irgendwas. Also ich hätte sofort was kriegen können, aber man möchte ja auch, dass es einem auch gefällt und man die Zeit aushalten kann. Und deswegen hat das jetzt ein bisschen gedauert. Aber Anfang September habe ich das gemeinsame Haus verlassen.»

Familienzeit und Intimität finden statt

Viel Zeit verbringt das Ehepaar nach wie vor miteinander – schon alleine wegen der sieben gemeinsamen Kinder. Sie sehen sich jeden Tag, essen zusammen, haben sogar noch Sex, wie Anna-Maria Ferchichi kürzlich verriet. Nur wohnen sie im Moment eben nicht mehr unter einem Dach.

Von einem Ehe-Aus möchte Anna-Maria Ferchichi nicht sprechen. «Wir geben uns Mühe, aber es ist trotzdem eine fürchterliche Situation für die ganze Familie», sagt die achtfache Mutter. «Ich finde trotzdem, wir sind auf einem guten Weg. Und ich hoffe, es ist nach 2014 unsere nächste richtig handfeste Krise, die unsere Ehe jetzt hoffentlich besteht. Ich bin zuversichtlich, weil wir uns lieben und Gott sei Dank in die gleiche Richtung gucken.» Der Grund für die vorübergehende Trennung sei der Mangel an Privatsphäre gewesen, sagt Anna-Maria Ferchichi.

Schon länger ist die Beziehung des in Dubai lebenden Ehepaares aus dem Harmonie-Gleichgewicht gefallen. Laut Anna-Maria Ferchichi soll das angefangen haben, als ihr Ehemann vergangenes Jahr auf Tour ging und sie monatelang alleine war – mit den Kindern. Damals sei sie in ein «Loch» gefallen. Als Bushido dann wieder zu Hause war, ging es in die gemeinsamen Familienferien – die Anna-Maria vorzeitig abbrach, da ihr alles zu viel wurde, wie sie im Podcast «Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim» verriet.