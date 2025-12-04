Was läuft da mit Anna-Maria Ferchichis Reitlehrer?

Nach der überraschenden Trennung von Bushido und Anna-Maria Ferchichi kursieren auf Social Media Gerüchte über eine mögliche Affäre mit dem Reitlehrer ihrer Kinder. Anna-Maria Ferchichi dementiert diese Spekulationen vehement.

Nach der Trennung von Rapper Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44), über deren Gründe die Influencerin schon ausführlich gesprochen hat, kursieren nun Gerüchte über eine mögliche Affäre mit dem Reitlehrer ihrer Kinder.

Im Fokus der Gerüchte steht der attraktive Fred, der die Kinder des Paares seit etwa zwei Jahren unterrichtet. In einem früheren Podcast-Gespräch erwähnte Anna-Maria Bushidos Reaktion, als sie ihm Freds Instagram-Profil zeigte: «Dann hab ich sein Instagram aufgemacht. So, das ist Fred. Er wurde weiss. Er sagt was? Wieso? Wieso sieht er so aus? Ich sah schon. Scheisse, wenn alle einfach nur zehn vor zehn sind.»

Auf Freds Instagram-Konto häufen sich inzwischen suggestive Kommentare von Nutzern, die auf eine mögliche Beziehung zu Anna-Maria Ferchichi anspielen. Einige dieser Kommentare lauten: «Los, Anna-Maria, mach dich ran» oder «Reitunterricht – bezahlt von Bushido».

«Der ist für mich so wie ein Bruder»

In einem Gespräch mit rtl.de hat Anna-Maria Ferchichi jedoch entschieden Stellung zu den Gerüchten bezogen. Sie bezeichnet Fred als ihren «besten Freund hier seit zwei Jahren» und betont: «Der ist mit uns. Der ist mit meinem Mann befreundet. Der ist für mich so wie mein Bruder.» Sie weist weiter jegliche romantische Verbindung zurück und erklärt, dass diese Gerüchte auch für Fred belastend seien: «Er kriegt natürlich massive Beleidigungen, weil sie ihn dafür verantwortlich machen, als wäre er mein Freund oder meine Affäre, was lächerlich ist.»

Sie betont, dass die aktuelle Situation zwischen ihr und Bushido komplex sei, aber ausschliesslich sie beide betreffe – und äussert den Wunsch, an ihrer Beziehung zu arbeiten und sich dann als Paar wiederzuvereinigen.