Rapper Bushido und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi haben sich getrennt. So titelten in den letzten Tagen viele Medien. Bisher schwieg der Rapper zu dem Instagram-Post seiner Ehefrau. Doch jetzt äussert auch er sich zur Situation seiner Ehe.

Darum gehts Bushido und Anna-Maria Ferchichi leben getrennt, halten aber an Ehe fest

Räumliche Trennung als Chance zur Reflexion und Stärkung der Beziehung gesehen

Paar lebt seit etwa drei Monaten getrennt, verbringt aber Grossteil des Tages zusammen

Silja Anders Redaktorin People

Die Nachricht kam am Freitag unerwartet: Anna-Maria Ferchichi (42) und Bushido (47) haben sich getrennt. So titelte auch der Blick. Die Mutter von acht Kindern bat ihre Fans um Privatsphäre. Dass es in der Beziehung so stark gekriselt haben soll, war nicht bekannt. Bushido schwieg. Bis jetzt.

Gegenüber «Bild» spricht das Ehepaar nun über ihre Ehe und stellt klar: «Wir machen das, weil wir uns lieben, und nicht, weil wir uns nicht mehr lieben.» Denn: Anna-Maria Ferchichi und Bushido haben sich nur räumlich getrennt, aber nicht auf dem Papier oder emotional.

«Das musste ich mich erst mal hinsetzen»

Bushido verrät im Gespräch mit der deutschen Zeitung, dass der Post, den seine Ehefrau am Freitag absetzte, einen regelrechten Sturm ausgelöst hatte. «Ich war unterwegs, als Anrufe und SMS reinkamen. Das war schon ein bisschen wow. Da musste ich mich erst mal hinsetzen.» Dass Anna-Maria so etwas online stellen würde – damit hatte der Rapper nicht gerechnet.

Seit drei Monaten lebt das Paar nun schon getrennt, an ihrer Ehe halten sie aber fest. «Unsere Ehe war im Innern wirklich ein bisschen festgefahren und ich glaube, wir haben auch einfach zu intensiv miteinander gearbeitet und waren nie allein», erklärt Anna-Maria Ferchichi gegenüber «Bild».

Die räumliche Trennung sei eine gemeinsame Entscheidung gewesen, um Abstand zu gewinnen und die Beziehung neu zu bewerten.

Trotz der getrennten Wohnungen verbringt das Paar laut eigenen Angaben immer noch den Grossteil des Tages zusammen. Sie frühstücken und essen gemeinsam zu Abend, bevor Bushido in seine eigene Wohnung fährt. Anna-Maria erklärte: «Wir wissen nicht, wann wir wieder gemeinsam leben werden, aber jetzt, so fühlt sich das für uns richtig an. Es ist wieder Druck rausgenommen und wir sind aber trotzdem eine Familie und wir sind auch ein Paar.»

Traurig bis gehässig

Die Offenlegung ihrer aktuellen Situation hat laut Bushido verschiedene Reaktionen hervorgerufen. «Die Menschen, die dann so traurig sind, und die Menschen, die sich darüber freuen und die dann auch gehässig sind … Das alles zusammen holt einen dann schon raus aus der eigenen Blase», sagt er. Ob er mit der Gehässigkeit auf Pietro Lombardi (32) anspielt, der die angebliche Trennung als «Karma» bezeichnete?

Die Entscheidung, die Öffentlichkeit über ihre Situation zu informieren, scheint für das Paar eine Erleichterung zu sein. Anna-Maria erklärte: «Es ist sehr schwierig, so zu tun, als wären wir noch in einem Haus. Das setzte mich unter Druck. Jetzt wollen wir ehrlich sein.»

Bushido und Anna-Maria Ferchichi möchten sich mit der räumlichen Trennung die Chance geben, ihre Beziehung zu reflektieren und zu stärken. Die Nachricht über das Ehe-Aus war also scheinbar einfach nur ein grosses Missverständnis.