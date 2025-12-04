Anna-Maria Ferchichi und Bushido haben noch immer Sex

Anna-Maria Ferchichi und Bushido wollen trotz Beziehungspause um ihre Liebe kämpfen. In einem neuen Interview enthüllt die Deutsche, dass die körperliche Anziehung zum Rapper weiterhin «enorm» sei – obwohl das Paar räumlich getrennt lebt.

Darum gehts Bushido und Anna-Maria Ferchichi in Beziehungspause, trotz intimer Momente

Verletzungen aus der Vergangenheit belasten die Beziehung des Paares

Laszlo Schneider

Die Beziehung zwischen dem Rapper Bushido (47) und seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (44) durchläuft derzeit eine mehr schwierige Phase, das Paar befindet sich in einer «Beziehungspause». In einem Interview mit RTL erläutert Ferchichi nach und nach die Gründe, die zur Trennung geführt haben.



Demnach gäbe es weiterhin intime Momente zwischen ihr und ihrem Mann. «Nicht mehr so viel wie vorher», erklärte sie. Die körperliche Anziehung sei allerdings nach wie vor «enorm», auch wenn sich die Intimität verändert habe. Auf die Frage von RTL-Moderatorin, ob das Paar noch immer Sex habe, antwortet Ferchichi knapp aber klar: «Ja!» Aber: «Es ist jetzt nicht so, dass, wenn wir uns sehen, wir uns die Kleider vom Leib reissen und nicht mehr halten können», beschreibt sie die Situation.

Beziehung ist «sehr speziell»

Die achtfache Mutter betont, dass sie und Anis Ferchichi, wie Bushido mit bürgerlichem Namen heisst, trotz der Schwierigkeiten füreinander bestimmt seien. «Wir müssen das jetzt nur wieder auf eine gute Ebene bringen», ist Ferchichi zuversichtlich. Gleichzeitig räumt sie ein, dass ihre Beziehung «sehr speziell» sei.

Die Gründe für die aktuelle Krise liegen laut der Influencerin vor allem in der Vergangenheit. Verletzungen, über die nie gesprochen worden sei, hätten jahrelang wie ein Damoklesschwert über der Beziehung geschwebt. «Ich habe das immer alles runtergeschluckt», gesteht sie. Die Erkenntnis, dass das nach aussen gezeigte Bild nicht der Realität entspräche, habe sie während der Produktion einer Dokumentation über die Familie erlangt.

«Ab und zu schläft Anis auch hier»

Trotz der aktuell räumlichen Trennung verbringen Bushido und sie nach eigener Aussage etwa 70 Prozent des Tages gemeinsam – nicht zuletzt wegen ihrer sieben Kinder. «Ab und zu schläft Anis auch hier», verrät Ferchichi. Kleine Gesten der Zuneigung im Alltag, wie Händchenhalten oder Streicheleinheiten, gehörten weiterhin zum gemeinsamen Leben.

«Wir sind nach wie vor (...) liebevoll miteinander, auch wenn wir wissen, dass es gerade sehr schwierig ist», fasst sie die aktuelle Situation zusammen. Sie betont die «grosse und sehr tiefe Verbundenheit» zwischen ihr und ihrem Mann.

