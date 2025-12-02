DE
FR
Abonnieren

«Haben halt wenig Privatsphäre»
Anna-Maria Ferchichi nennt Trennungsgrund

Nachdem Anna-Maria Ferchichi am 29. November ihre Eheprobleme in einer Instagram-Story publik gemacht hat, rätselten viele Fans über die Gründe für die vorübergehende Trennung. Diese besprach sie nun in ihrem Podcast.
Publiziert: vor 49 Minuten
Kommentieren
Bushido, der bürgerlich Anis Ferchichi heisst, und seine Frau Anna-Maria sind seit 2012 verheiratet und haben sieben Kinder. Aus einer früheren Beziehung hat sie noch einen Sohn.
Foto: Imago images/Future Image / Frederic Kern

Darum gehts

  • Bushido und Anna-Maria Ferchichi nehmen sich eine Ehe-Auszeit
  • Mangelnde Privatsphäre und fehlende Streitkultur belasten die Beziehung
  • Das Paar hat sieben gemeinsame Kinder und lebt seit Jahren in Dubai
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
spoton.png
Laszlo Schneider und SpotOn

Rapper Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) haben sich eine Ehe-Auszeit genommen. In ihrem Podcast führte die achtfache Mutter nun aus, was die Gründe für die Probleme sind.

«Wir haben aufgehört zu streiten in den letzten Jahren»

In der am 2. Dezember veröffentlichten Folge von «Zwischen Dubai und Köln - mit Anna-Maria und Kim» (RTL+), in dem die 44-Jährige mit einer Freundin spricht, sagt Ferchichi: «Wir streiten nicht und das ist das Problem. Wir haben aufgehört zu streiten in den letzten Jahren.» Und das habe einen bestimmten Grund: «Es kommt gar nicht mehr dazu, weil wir immer mit anderen Menschen zusammen sind. Wir haben halt wenig Privatsphäre.» Denn die Grossfamilie, die seit einigen Jahren in Dubai lebt, hat viele Angestellte, um den turbulenten Alltag zu bewältigen: «Ob es Bodyguards sind, ob es Fahrer sind, ob es Nannys oder Kinder sind. Wir haben eine riesige Entourage um uns herum.»

Mehr zu Bushido und Anna-Maria Ferchichi
Bushidos Tochter hatte mit elf Jahren einen Beauty-Eingriff
Mit Video
«In der Schule gehänselt»
Bushidos Tochter hatte mit elf Jahren einen Beauty-Eingriff
«So riecht nicht das ganze Haus nach Essen»
Mit Video
Ferchichis haben zwei Küchen
«So riecht nicht das ganze Haus nach Essen»
Lombardi bezeichnet Ferchichi-Trennung als «Karma» – jetzt schiesst Anna-Maria zurück
Nach Trennung von Bushido
Jetzt zofft sich Anna-Maria Ferchichi mit Pietro Lombardi
Kinderbuch sorgt bei Bushido-Drillingen für schlaflose Nächte
Mit Video
Trauma wegen «Struwwelpeter»
Kinderbuch sorgt bei Bushido-Drillingen für Drama
Bushido und Anna-Maria Ferchichi haben sich getrennt
Mit Video
7 gemeinsame Kinder
Bushido und Anna-Maria Ferchichi haben sich getrennt
So viel Hilfe haben die Ferchichis wirklich
Acht Kinder und viel Freizeit
So viel Hilfe haben die Ferchichis wirklich

Das Paar, das sieben gemeinsame Kinder hat, habe sich jedoch nicht getrennt, sondern befinde sich in einer «Zwischenphase». «Wir geben uns nicht auf, wir hassen uns nicht», betonte Anna-Maria Ferchichi. «Ja, wir hatten Streit an manchen Tagen und es sind viele Tränen geflossen. Und dann dachte man, man schafft das nicht und dann denkt man wieder: Doch, man schafft das.» Liebe sei noch da, aber jeder brauche erstmal Raum für sich.

Bereits seit einiger Zeit leben die beiden deshalb getrennt. Dennoch verbrächten sie viel Zeit im Alltag. «Wir essen zusammen Abendbrot. Dann fährt Anis wieder zu sich und macht da sein Ding. Ich habe mein Haus für mich und meine Ruhe. Ich kann durchatmen und nachmittags machen wir unser Kinderprogramm.»

Pläne für die Feiertage

Sie sei so froh, dass sie die finanziellen Möglichkeiten für die räumliche Trennung haben - «weil hätten wir die nicht, ginge es bis zum Äussersten, und dann hasst man sich irgendwann, und alles ist vorbei. Wir können vorher die Reissleine ziehen. Wir geben uns genug Zeit, keiner drängt den anderen». Weihnachten wollen sie offenbar zusammen verbringen. «Wir freuen uns jetzt auf Deutschland. Wir freuen uns auf die Tour, auf die Feiertage dort und auf meine Familie. Es weiss ja jeder weiss Bescheid, in was für einer Phase wir uns befinden.»

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen