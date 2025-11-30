Anna-Maria Ferchichi und Bushido haben bekannt gegeben, sich räumlich getrennt zu haben. Rapper Fler ist jedoch der Meinung, dass die Ehe des Paars am Ende sei – und will dafür auch konkrete Gründe kennen.

Darum gehts Rapper Fler glaubt an richtige Trennung von Bushido und Anna-Maria Ferchichi

Fler bezeichnet Anna-Maria als gelangweilt und Bushido als Stubenhocker

Bushido und Anna-Maria haben sieben gemeinsame Kinder

Silja Anders Redaktorin People

«Glaubt mir, die Trennung ist nicht fake, Leute». Diese Aussage macht Rapper Fler (45) in seinem Podcast «Podcast ohne Grund». Die Rede ist von Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44).

Am Freitag hatte Ferchichi auf Instagram bekannt gegeben, sie und Ehemann Bushido hätten sich getrennt. Allerdings nur räumlich, wie sie gegenüber «Bild» klarstellten, nachdem diverse Medien davon ausgegangen waren, dass die Eltern von sieben gemeinsamen Kindern nun getrennte Wege gehen würden.

Fler schiesst scharf gegen Anna-Maria Ferchichi

Noch bevor sie diese Klarstellung machten, wurden Stimmen unter den Fans laut, dass die Trennung nicht echt sei und lediglich ein PR-Gag, um von sich reden zu machen. Man vermutete, dass wohl bald eine neue Reality-Doku ins Haus stehe und man deshalb im Gespräch bleiben müsse.

Rapper Fler – einst bester Freund von Bushido, bevor sich das Verhältnis drastisch verschlechterte – sagte in seinem Podcast aber ganz klar, dass er davon überzeugt sei, dass die Trennung echt ist. Seine Begründung? «Die hat keinen Bock mehr auf den!» Damit meint er, dass Anna-Maria Ferchichi keine Lust mehr auf Ehemann Bushido habe. Wieso? Auch darauf hat Fler eine Antwort: Bushido und die Ehe mit ihm soll Anna-Maria Ferchichi, die Fler als «kranke Alte» bezeichnet, zu langweilig geworden sein.

«Bushido ist ein Stubenhocker»

«Deren Ehe bestand die letzten Jahre daraus, im Zeugenschutzprogramm zu leben, dann Gerichtsprozesse zu veranstalten, sich vor der Kamera als Gutmenschen oder als brave Bürger zu inszenieren, um dann anderen Menschen im Hintergrund das Leben schwer zu machen», sagt Fler. Letzteres hätten die Ferchichis auch bei ihm mit mehreren Klagen probiert, verrät er. «Jetzt ist zum ersten Mal wirklich Frieden, und jetzt stehen die da und sind nicht mehr interessant für die Öffentlichkeit.»

Laut Fler würde sich Anna-Maria Ferchichi bald einen jüngeren Mann nehmen, da sie eigentlich nur darauf aus sei, Party zu machen. Bushido hingegen sei ein «Stubenhocker. Der ist nur am Abkacken, der ist nur am Heulen». Bushidos Ehefrau würde sich laut Fler sagen: «Ich hab Kinder mit dem gemacht, ich bin sowieso sicher, ich hab sowieso meine eigene Familie. In Dubai können wir nicht leben, weil dieser kranke Typ wieder Scheisse gebaut hat. Und jetzt denkt sie sich: Was kommt als nächstes in meinem Leben?» So sei das meistens «mit den Frauen», schliesst Fler seine Tirade. Wenn da mal nicht der nächste Zoff mit den Ferchichis programmiert ist.