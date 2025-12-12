DE
So tönt «Du liebst mich nicht»
1:02
Neuer Song von Bushido:So tönt «Du liebst mich nicht»

«Gib mich nicht auf!»
Bushido fleht seine Ehefrau um zweite Chance an

In der Nacht auf Freitag veröffentlichte Bushido seinen neuen Song «Du liebst mich nicht». Darin spricht er offen und ehrlich über die Beziehungspause mit Ehefrau Anna-Maria Ferchichi.
Publiziert: vor 40 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
1/8
Bushido hat einen neuen Song veröffentlicht.
Darum gehts

  • Bushido veröffentlicht einen emotionalen Song über die Eheprobleme mit Anna-Maria Ferchichi
  • Die Schweizer Sängerin Emel Aykanat singt den Refrain des Liedes
  • Anna-Maria Ferchichi, achtfache Mutter, konnte den Song anfangs nicht hören
Silja AndersRedaktorin People
Silja AndersRedaktorin People

«Ich hab nie an Liebe auf den ersten Blick geglaubt. Meine Welt bestand nur aus lauten Bässen, dichtem Rauch. Fühlte mich so oft alleine, selbst mit Entourage. War nie der Typ, der seine Gefühle offenbart. Doch plötzlich warst du da, und ich kam nicht klar. Mandelbraune Augen, deine Haut so weich wie Marzipan. Wir haben Spass gehabt, lebten nur im Hier und Jetzt. Hätte nie gedacht, dass du in mir wieder die Liebe weckst ...» – mit diesen Zeilen eröffnet Bushido (47) seinen neuen Song «Du liebst mich nicht», der in der Nacht auf Freitag erschien.

Darin spricht der Rapper über die Beziehung mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) und die aktuelle Beziehungspause und zeigt sich dabei so verletzlich wie selten. Wie sehr ihn die Eheprobleme belasten, wird aus dem Text deutlich, ebenso die tiefe Liebe, die er für seine Frau empfindet. Im dazugehörigen Musikvideo gibt der Rapper Einblicke ins Privatleben und zeigt immer wieder Bilder und Videoaufnahmen von seiner Frau.

Bushido holt sich Schweizer Unterstützung

Er rappt, dass die beiden zu Beginn ihrer Beziehung unzertrennlich wurden, doch über die Jahre seien Anna-Maria Ferchichi «die Geduld und auch die Tränen» ausgegangen. Die Zeile «Du liebst mich nicht» bezieht sich im Song nicht auf Bushido, sondern auf Anna-Maria Ferchichi. Bushido rappt: «Und jetzt steh ich in ’nem leeren Haus, und du singst» – in diesem Moment setzt eine Frauenstimme ein, die immer wieder den Satz «Du liebst mich nicht» wiederholt. 

Der Song sampelt den Refrain von Sabrina Setlurs (51) Hit «Du liebst mich nicht» aus dem Jahr 1997. Dass Setlur den Song für Bushido freigegeben hat, scheint zunächst ungewöhnlich. Wie Raptastisch.net schreibt, waren Setlur und Bushido nicht immer gute Freunde. Sie versuchte sich einst als Rapperin, er disste sie im Song «Sturmmaske» und sagte damals, Rap sei Männersache. Inzwischen scheint Gras über die Sache gewachsen zu sein.

Gesungen wird der Refrain in Bushidos Version des Liedes aber nicht von Setlur, sondern laut «Genius» von der Schweizer Sängerin Emel Aykanat (50), die bereits Songs mit Stress (48) und Bligg (49) aufnahm. 

Anna-Maria Ferchichi musste bei dem Song weinen

Als Bushido den Song umschrieb und ihn Anna-Maria Ferchichi vorspielte, gab diese damals zu, das Lied nicht hören zu können, ohne weinen zu müssen. «Da waren wir leider in einer sehr, sehr fürchterlichen Phase in unserer Ehe», schrieb die achtfache Mutter damals in einer Instagram-Story. «Mittlerweile kann ich ihn mir gut anhören», versichert Ferchichi nun aber. 

Der Rapper bittet Anna-Maria Ferchichi im Song, ihn nicht zu verlassen und sagt: «Gib uns eine Chance und gib mich nicht auf. Ich bin dein Mann und du bist meine Frau.» Jeden Abend würde er Gott bitten, dass Bushido und Anna-Maria Ferchichi wieder zueinander finden. Der Schmerz, den Anis Ferchichi, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heisst, über die temporäre Trennung zu empfinden scheint, wird in jeder Zeile des Songs deutlich.

