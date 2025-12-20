Obwohl es zwischen Bushido und Anna-Maria Ferchichi derzeit heftig kriselt, waren die beiden gemeinsam mit ihren Kindern in den Ferien. Jetzt erzählen sie von dem Horror, den sie gemeinsam an Bord eines Flugzeuges durchstehen mussten.

Sophie Ofer Redaktorin People

Trotz ihrer Beziehungskrise verbringen Anna-Maria Ferchichi (44) und Ehemann Bushido (47) gemeinsame Familienferien mit den Kindern in Österreich. Die Anreise dorthin verlief jedoch alles andere als glatt, wie sie nun ihrem Podcast «Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi» erzählten.

Mit dem Flugzeug ging es für die Grossfamilie zunächst nach München. Der Flug startete von ihrer Wahlheimat Dubai in den Arabischen Emiraten aus. Und gleich nach wenigen Minuten wurde es für die Passagiere mehr als ungemütlich. Ferchichi machte sich vor allem wegen einer ihrer Töchter grosse Sorgen. «Aaliyah fliegt äusserst ungern», erklärt Ferchichi. «Sie hat auch ein paar Mal echt Pech gehabt.»

«Alles ist runtergefallen, alle Gläser waren kaputt»

Aktuell gebe es in Dubai ein Unwetter, erzählt Ferchichi weiter. «Das hatte sich schon angebahnt, in den Tagen, bevor wir losgeflogen sind.» Dass es direkt so kurz nach dem Start so heftige Turbulenzen gab, sei jedoch auch für die 44-Jährige ungewohnt gewesen. «Das hatte ich noch nie.» An Bord musste die Familie aufgrund der Turbulenzen grosse Ängste durchstehen.

Ferchichi und ihre Familie flogen in der Business-Class eines Airbus A380. Die achtfache Mutter erinnert sich: «Das war so krass, es ist alles runtergefallen, Gläser waren kaputt.» Am schlimmsten war es für Ferchichi, dass sie nicht gut genug für ihre Kinder da sein konnte. Sie sei nicht in der Lage gewesen, sie in den Arm zu nehmen oder ihre Hand zu halten, weil die Sitze in der Business-Class so weit voneinander entfernt waren.

Normalerweise würden sie und ihre Kinder sonst immer Plätze in der Economy-Class buchen, erzählt sie. «Es hat mir mein Herz gebrochen, dass ich nicht zu ihr konnte», berichtet Ferchichi über ihre Tochter Naima, die ängstlich nach ihrer Mutter gerufen habe. «Ich hab mich so schlecht gefühlt.»

«Das war überhaupt nicht mehr lustig»

Auch Ehemann Bushido pflichtet ihr bei: «Das waren heftige Turbulenzen. Da war überhaupt nicht mehr lustig.» Zum Glück kamen schlussendlich alle Passagiere heil und unbeschadet in München an. Doch besonders bei Tochter Aaliyah habe das verstörende Flugerlebnis Spuren hinterlassen: «Als wir in Deutschland angekommen sind, hat sie gesagt, sie ist so froh, dass sie das überlebt hat», erklärt Ferchichi bestürzt. «Und sie möchte nie wieder fliegen.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi haben gemeinsam sieben Kinder. Ferchichi hat zudem einen Sohn aus ihrer ersten Ehe. Zuletzt überschlagen sich die Schlagzeilen über das Paar, nachdem bekannt wurde, dass sie eine Beziehungskrise durchmachen und sogar getrennt voneinander wohnen. Gleich zu Beginn der Podcast-Folge macht Ferchichi deshalb klar: «Ich möchte nicht so gerne über unsere Beziehung reden jetzt.»