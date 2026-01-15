Anna-Maria Ferchichi und Bushido planen zwei weitere Kinder via Leihmutterschaft. Die Embryonen sind bereits vorhanden, wie die 44-Jährige auf Instagram verriet.

Die Ferchichis wollen noch zwei weitere Kinder

Anna-Maria kann aus medizinischen Gründen keine weiteren Kinder austragen.

Das Paar hat bereits acht Kinder und zahlreiche Embryonen auf Vorrat.

Saskia Schär Redaktorin People

Erst waren sie noch getrennt, nun wollen sie weitere Kinder, deren zwei, um genau zu sein: Die Rede ist von Anna-Maria Ferchichi (44) und ihrem Ehemann, Rapper Bushido (47), bürgerlich Anis Ferchichi. Am Donnerstagabend, so erklärt sie es auf Instagram, habe sie mit einer Agentur für Leihmutterschaft in L.A. telefoniert.

«Mein Körper hat Wunderbares geleistet und acht Kinder auf die Erde gebracht. Ihr dürft nicht vergessen, ich habe Drillinge bis zum Ende der 36. SSW ausgetragen. Zwillinge genauso lange. Hatte einen Kaiserschnitt und tendiere zu Mehrlingen. Habe mit dem Arzt geredet, es kommt aus medizinischer Sicht nicht infrage, selbst noch einmal ein Kind auszutragen», erklärt Ferchichi ihre Entscheidung für eine Leihmutterschaft. Dass sie selbst keine weiteren Kinder mehr austragen könne, wisse sie allerdings bereits seit zwei Jahren.

Ebenso lange begleite sie der Gedanke, ihrer Rasselbande noch zwei weitere Mitglieder hinzuzufügen. Doch wieso sollen es genau deren zwei sein? «Wir sehen, wie wunderbar die Drillinge es miteinander haben. Die vier Grossen sind immer zusammen. Es wäre ein Abstand von fünf Jahren zwischen den Drillingen und einem weiteren Kind. So wären sie zu zweit. Wer Mehrlinge hat, weiss, wovon ich rede», erklärt Ferchichi.

Haben zahlreiche Embryonen auf Vorrat

Für die beiden Kinder sollen demnach zwei verschiedene Leihmütter sorgen. Das Wichtigste für ihr Kinderprojekt haben sie aber bereits: «Embryonen haben wir – viele auch, wirklich. Gott sei Dank». Die Familienplanung im Hause Ferchichi geht somit also in die nächste Runde.