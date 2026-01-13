Rapper Bushido und Influencerin Anna-Maria hatten im November ihre Trennung bekannt gegeben. Jetzt wollen die Ferchichis in München doch einen Neustart wagen.

Die überraschende Nachricht kam direkt von der Bühne. Bei seinem Konzert in der Berliner Uber Arena erklärte Bushido (47) vor tausenden Fans: «Ich bin echt froh, heute Abend sagen zu können, dass meine Frau hier ist. Lange Geschichte.» Ein emotionaler Moment, der für viele im Publikum unerwartet kam – doch Anna-Maria Ferchichi bestätigte später gegenüber der «Bild»: «Ja, Anis und ich sind wieder ein Paar.»

Noch im November 2025 hatten die beiden öffentlich gemacht, dass sie seit einem halben Jahr getrennt lebten. Ein schwieriger Schritt, wie Anna-Maria Ferchichi erzählte: «In dem Moment, als wir das ausgesprochen hatten, schauten wir uns beide an und sagten: Das sind wir doch nicht. Wir gehören doch zusammen. Wir lieben uns und müssen das hinbekommen.» Jetzt, Anfang 2026, sind sie zurück – stärker und näher als je zuvor. Die acht Kinder des Paares, darunter die Drillinge, waren an diesem Abend in Berlin live dabei und sahen ihren Vater entspannt und glücklich auf der Bühne.

Kein Streit, keine Dramen

Anna-Maria strahlte in der Loge und sprach offen über die schwierige Phase der Trennung: «Es war richtig, dass wir ab Juni 2025 für ein halbes Jahr getrennt gewohnt haben. Wir haben uns trotzdem jeden Tag gesehen, auch wegen der Kinder. Vor allem aber haben wir offen über unsere Probleme geredet.»

Kein Streit, keine Dramen – stattdessen Respekt und Geduld. «Anis hat mir die Zeit gegeben, die ich gebraucht habe. Es gab keine Eifersucht, keine neuen Partner, keine Forderungen. Dafür ist Anis zu selbstbewusst. Er wusste, dass er mich sonst verloren hätte», erzählt sie.

0:22 Villa in München: Anna-Maria Ferchichi zeigt Einblick in neues Zuhause

Die Küche ist Bushidos Revier

Dieser Neustart hat auch eine neue Heimat: München. Die Familie plant bereits ihren Umzug in die bayrische Metropole. «Die Möbel kommen in acht Wochen. Anis hilft mir, wo er kann. Wir freuen uns sehr auf diesen Neuanfang in einer neuen Stadt», sagt die Influencerin. Und auch im Alltag habe sich einiges geändert: Während Bushido früher die Bühne als sein Reich betrachtete, sei heute die Küche sein Lieblingsplatz. «Anis kümmert sich um die Wäsche und er kocht. Wir haben drei Thermomixe, das ist jetzt sein Revier», erzählt sie lachend.