Der Rapper wird in seiner neuen Heimat München zum Hausmann. Seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi ist mächtig stolz. Auch Kochen steht nun auf seiner To-do-Liste.

Bushido steht mit 47 zum ersten Mal in der Waschküche

Darum gehts Bushido startet neues Leben in München und lernt Wäsche waschen

Der Rapper hat noch nie zuvor selbst Wäsche gewaschen

«‹Das bisschen Haushalt macht sich von allein›, sagt mein Mann» – diese Liedzeile sang 1977 Johanna von Koczlan. Rapper Bushido (47) spürt dies nun am eigenen Leib und könnte theoretisch das Lied direkt weiterträllern: «Das bisschen Wäsche ist doch kein Problem».

Denn tatsächlich bediente Anis Ferchichi, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heisst, kürzlich zum ersten Mal in seinen 47 Jahren eine Waschmaschine. Das verkündete er stolz auf Instagram und lieferte direkt den Videobeweis.

«Bis dato noch nicht gemacht»

«Kleines Update aus der Waschküche. Es ist nämlich unglaublich. Ich habe in meinem Leben noch nie Wäsche gewaschen», gesteht Bushido in seiner Instagram-Story. Ein überraschendes Geständnis, wenn man bedenkt, dass er nicht nur ein erfolgreicher Musiker, sondern auch mehrfacher Familienvater ist. «Ich weiss, sollte man schon mal gemacht haben, ich habe es bis dato noch nicht gemacht», fügt er selbstkritisch hinzu.

Anis und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) haben sich neu eine Luxusvilla in München gekauft – im Wert von sage und schreibe 30 Millionen Franken. Das Paar, welches eigentlich im Moment getrennt lebt, möchte in München einen Neuanfang wagen. Die beiden würden ihren Wohnsitz in Dubai zwar behalten und sie würden den Ort lieben, doch hätten sie gemerkt, «wie sehr uns auch Deutschland fehlt, vor allem unsere Familie, die Natur und dieses besondere Gefühl von Zuhause», schreibt Anna-Maria Ferchichi vor wenigen Tagen auf Instagram. «Wir hoffen sehr, dass München und Grünwald uns gut aufnehmen und lassen alles ganz entspannt auf uns zukommen.»

Neuanfang in München

In der bayerischen Landeshauptstadt will der Rapper nun auch mehr Aufgaben im Haushalt übernehmen, wie er auf Instagram sagt. Mindestens einmal am Tag für alle kochen und eben auch öfter Wäsche waschen. Die ersten drei Ladungen hat er bereits geschafft und auch alles sauber und ordentlich auf dem Stewi aufgehängt.

Auch Anna-Maria meldete sich auf Instagram zu Wort und kommentierte mit einem Augenzwinkern: «Ich glaube, ihr werdet jetzt öfter Bushido aus der Waschküche erleben.» Der Familienvater nahm die Herausforderung direkt an und begann, seine jüngsten Waschaktionen detailliert zu schildern – bis seine Frau ihn schmunzelnd stoppte.