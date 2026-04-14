Mit 20 erlitt «DSDS»-Kandidatin Noemi Stefaniak einen Schlaganfall – das Singen gab ihr Kraft. Jetzt will die 23-Jährige die Jury um Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido überzeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kandidatin Noemi Stefaniak (23) beeindruckt bei DSDS mit emotionaler Geschichte

Mit 20 erlitt sie einen Schlaganfall, verlor den Gleichgewichtssinn

Mit einem Song von Ella Eyre will sie nun die Jury überzeugen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Die Kandidatin Noemi Stefaniak (23) möchte bei «Deutschland sucht den Superstar» die Jury mit ihrem Gesang überzeugen. Doch noch bevor sie einen Ton singt, sorgt sie mit einer unerwarteten Geschichte für mitfühlende Blicke von Dieter Bohlen (72), Isi Glück (35) und Bushido (47). Der Grund? Im Alter von 20 Jahren erlitt die Studentin einen Schlaganfall.

Dieser kam «aus dem Nichts». Schliesslich erwarte man in dem jungen Alter auch eine solche Erkrankung nicht. «Ich hatte davor eine ganz schlimme Lungenentzündung und dann war der Moment, als wäre so ein Blitz eingeschlagen oder so und dann wusste ich nicht mehr, wo ich bin, was ich mache», erinnert sich Stefaniak zurück.

«Ich bin immer noch nicht so, wie ich vorher war»

Infolge des Schlaganfalls hatte sie eine halbseitige Lähmung, ihren Gleichgewichtssinn verloren und ihre «Sinne nicht unter Kontrolle». Besonders frustrierend sei auch gewesen, nicht mehr tanzen zu können. «Das Einzige, was ich in der Zeit nicht verlernt habe, war das Singen. Das war das Einzige, was mich so ein bisschen am Leben gehalten hat», so die Studentin. Der Kampf sei auch heute noch nicht beendet. «Ich bin immer noch nicht so, wie ich vorher war, und ich glaube auch nicht, dass ich das 100 Prozent wieder werde.»

Ihre Geschichte geht besonders Rapper Bushido sehr nah, der sich erkundigt, ob sie sich in Folge des Vorfalls in Therapie befinde. Als sie meint, derzeit nicht, legt er ihr ans Herz dies unbedingt zu tun. Er selbst gehe seit Jahren in Therapie, habe seine nächste Sitzung in der Mittagspause.

Achtung Spoiler!

Doch zurück zum eigentlichen Grund ihres TV-Auftritts – dem Vorsingen. Sie gibt Ella Eyres «We Don't Have to Take Our Clothes Off» zum Besten und landet damit bei Bushido einen Treffer. Er ist völlig angetan von der 23-Jährigen und auch Isi Glück meint, sie bringe das «Gesamtpaket» mit. Bohlen ist ebenfalls Fan, schickt sie direkt in den Recall. Kaum ist sie aus dem Raum, schiebt Bohlen seine wirkliche Einschätzung nach: «Also ich fand nicht, dass sie die beste Sängerin ist, aber das Gesamtpaket bei ihr ist stimmig».

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Folge vier mit Noemie Stefaniak wird am Dienstagabend um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt und ist bereits jetzt auf RTL+ verfügbar.