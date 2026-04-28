Ralf Schmitz' neue RTL-Quizshow «Die Weisheit der Vielen» feierte am Montag Premiere – doch der Auftakt kam bei den Zuschauern gar nicht gut an. Auf Social Media hagelte es Kritik. Auch die Quoten lassen zu Wünschen übrig.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ralf Schmitz startete Montag bei RTL mit neuer Quizshow anstelle von Günther Jauch

Kritik von Zuschauern: Zu viel Gerede, zu wenig Quiz, langweilig

Jauch moderierte «Wer wird Millionär?» seit 1999 jeden Montag, pausiert bis Ende Mai

Am Montagabend flimmerte bei RTL anstatt Günther Jauch (69) mit seinem «Wer wird Millionär?» erstmals Ralf Schmitz (51) mit der neuen Quizshow «Die Weisheit der Vielen» über den Bildschirm. Bei den Fans kommt diese allerdings alles andere als gut an.

Lediglich 1,4 Millionen Zuschauer schalteten ein, was einem Marktanteil von 6,5 Prozent zur Primetime entspricht. Günther Jauchs Kultshow «Wer wird Millionär?» lockte in der Vorwoche noch 3,02 Millionen Zuschauer an und erzielte einen Marktanteil von 14,9 Prozent.

Damit kann man schon früh sagen: RTL droht mit seinem Plan, das Publikum vom Montagabend mit einer neuen Show abzuholen, zu scheitern. Gegenüber Blick sagte der Sender: «Selbstverständlich hoffen wir, mit der neuen Quizshow am Montagabend den Nerv eines quizverwöhnten Publikums zu treffen»

Kein gutes Feedback

Ein Blick auf den Instagram-Kanal von RTL zeigt, dass die neue Show nicht gut wegkommt. Kommentare wie «Zehn Minuten haben gereicht. Lohnt sich nicht», «War das schlecht ... bitte nicht noch mal» oder auch «Was wirft sich der Quizmaster ein? Alle fünf Sekunden lacht er wegen nichts oder über sich selbst. Einfach furchtbar», sind unter dem Beitrag zu finden.

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Auch auf X zeigt sich ein ähnliches Bild: «Ist das ne Quizshow oder ne Laberrunde?», will ein User wissen. «Wieder so eine Show, in der mehr Mist gequatscht als gequizzt wird. Wird garantiert schnell wieder abgesetzt ... was nicht verwunderlich wäre», meint ein anderer. Das viele Gerede ist einer der grössten Kritikpunkte. «Wenn man jede Frage so zerpflückt, kommen die auf fünf Fragen pro Folge», so ein weiterer nicht begeisterter Zuschauer.

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«Dann lieber noch dreissig Jahre ‹WWM› mit Jauch»

Etwas versöhnlicher gibt sich folgender Instagram-Kommentarschreiber: «Grundsätzlich fand ich die Idee der Sendung ganz gut … in der Praxis eher langweilig. Einmal gesehen, irgendwie immer das Gleiche. Brauche ich kein zweites Mal. Dann lieber noch dreissig Jahre ‹WWM› mit Jauch.»

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Dass Günther Jauch mit seinen 69 Jahren noch drei weitere Jahrzehnte moderieren wird, ist so gut wie ausgeschlossen. Klar hingegen ist, dass er eine Fangemeinde hat, die ihm teils seit 1999 die Stange hält. Damals moderierte er zum ersten Mal die Quizshow «Wer wird Millionär?» und macht dies seither so ziemlich jeden Montagabend. Nun pausiert er noch bis Ende Mai, bis dahin hat Schmitz die Chance, mit «Die Weisheit der Vielen» die Massen doch noch zu begeistern.