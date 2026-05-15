Australien könnte beim Eurovision Song Contest 2026 erstmals gewinnen: Delta Goodrem mit «Eclipse» zählt zu den Favoriten. Doch wo würde der ESC bei einem Sieg stattfinden – in Europa oder Down Under?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Australien könnte 2026 erstmals den Eurovision Song Contest gewinnen

Austragung in Australien würde Shows um 5 Uhr morgens erfordern

Entscheidung über Veranstaltungsort erfolgt nach Siegerbekanntgabe am 16. Mai

Michel Imhof Teamlead People

Seit 2015 hat Australien am Eurovision Song Contest (ESC) einen Startplatz, im ersten Jahr noch als Gast, danach als fester Bestandteil. Nun könnte in diesem Jahr der erste Gewinn winken: Delta Goodrem (41) gehört mit ihrem Titel «Eclipse» zu den Favoriten der diesjährigen Austragung. Doch: Wo würde der ESC im Falle eines Gewinns ausgetragen?

Bei den ersten beiden Teilnahmen im Jahr 2015 und 2016 verkündete die europäische Rundfunkunion EBU, dass im Falle eines australischen Gewinns der dortige Fernsehsender SBS den Event gemeinsam mit einer Rundfunkanstalt, die Mitglied der EBU ist, in Europa ausrichten würde. Ob das noch aktuell ist, ist unklar. Hartnäckige Gerüchte besagen, dass die Australier auch eine Austragung down under anstreben! Man sei sogar dazu bereit, die Zusatzkosten für die Delegationen für die Anreise zu übernehmen.

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Shows würden um 5 Uhr morgens starten

Was hiesse das für den ESC? Da die Liveshows immer um 21 Uhr Schweizer Zeit starten müssten, gäbe es in Australien eine Produktion am frühen Morgen. In Sydney ist dann 5 Uhr, das Finale würde um 9 Uhr enden. Alle Acts, Journalisten und Zuschauer müssten also ihren Schlafrhythmus vor Ort entsprechend anpassen.

Doch ist das überhaupt möglich? Oder gelten doch die alten Regeln? Die EBU beantwortet eine entsprechende Blick-Anfrage ausweichend. «Derzeit steht die Jubiläumsausgabe zum 70-jährigen Bestehen des Eurovision Song Contest in Wien im Mittelpunkt, bei der 35 grossartige Songs und Künstler aus ganz Europa und Australien gegeneinander antreten», heisst es von der Medienstelle. «Über die Ausrichtung der Veranstaltung im nächsten Jahr wird erst nach der Bekanntgabe des Gewinners am 16. Mai entschieden.»

Australisches TV antwortet ausweichend

Auch der australische Sender SBS wollte die Frage nicht direkt beantworten. «Es wäre fantastisch, wenn Australien gewinnen würde, und wir sind unglaublich stolz darauf, dass Delta Australien auf der Eurovision-Bühne vertritt», sagt die Medienstelle. «Im Moment konzentrieren wir uns jedoch darauf, Delta durch den Eurovision Song Contest zu begleiten.»