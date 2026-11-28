Nach Welthits, Rückzug in die USA und einem Podcast-Erfolg steht für Bill und Tom Kaulitz eine neue Aufgabe an: Am 5. Dezember moderieren die Zwillinge erstmals «Wetten, dass..?».

Darum gehts Bill und Tom Kaulitz gründeten 2001 eine Band, die 2005 als Tokio Hotel den Durchbruch schaffte

Seit 2010 leben die Zwillinge in Kalifornien, seit 2021 betreiben sie den Podcast «Kaulitz Hills»

Am 5. Dezember moderieren die Brüder erstmals «Wetten, dass..?», Hazel Brugger die Aussenwette

Michel Imhof Teamlead People

Mit Tokio Hotel beendeten sie gerade eine Tournee durch die Arenen Europas, nun folgt der nächste Meilenstein für Bill und Tom Kaulitz (37): Am 5. Dezember führen sie erstmals – und vorerst einmalig – durch den Fernsehklassiker «Wetten, dass..?». Doch der Weg zu den Pop-Ikonen, die sie heute sind, war nicht nur leicht. Ein Rückblick.

Kindheit in einfachen Verhältnissen

Die Geschichte der Zwillinge begann an Silvester 1988: Ihre Eltern zeugten Bill und Tom bei einem One-Night-Stand – wie Bill in seiner Biografie «Career Suicide – Meine ersten dreissig Jahre» offenbart. Die Brüder wurden in Leipzig geboren, wuchsen erst in Magdeburg auf, später im beschaulichen Loitsche (Sachsen-Anhalt). «600 uninspirierte Seelen, absolute Tristesse», beschreibt Bill Kaulitz die Situation vor Ort in seinem Buch. Die Eltern blieben den Kindern zuliebe zusammen, trennten sich aber, als Bill und Tom sechs Jahre alt waren.

«Meine Kinder waren kunterbunt, und die wurden ständig angegriffen», erinnerte sich Kaulitz-Mama Charlotte Trümper unter Tränen in der Netflix-Doku «Kaulitz & Kaulitz». «Davon gab es einige Situationen, und die haben mir Angst gemacht.» Mit Hund und Baseballschläger habe sie damals mit ihrem neuen Partner ihre Kinder abgeholt. «Im Bus war Krieg», erinnert sich Bill weiter, «da gabs Leute, die haben gesagt: ‹Wir bringen die beiden um.›» Auch das Geld war knapp. Eine volle Badewanne und Joghurt galten bereits als Luxus, verriet Toms Ehefrau Heidi Klum (53) der «Super Illu». Der neue Partner ihrer Mama, Gordon Trümper, förderte die Kinder musikalisch.

Durchbruch und Druck

2001 gründeten die Zwillinge mit ihren Musikschulkollegen Georg Listing (39) und Gustav Schäfer (38) die Schülerband Devilish. Vier Jahre später benannten sie sich in Tokio Hotel um. Ihre Debütsingle «Durch den Monsun» schoss direkt auf Platz 1 in Deutschland und Österreich, ab 2007 eroberte der Hype Europa und die Welt. Im September 2008 wurden sie bei den MTV Video Music Awards in Los Angeles als «Best New Artist» ausgezeichnet – mitnominiert waren unter anderen Katy Perry (42), Miley Cyrus (34) und Taylor Swift (36).

Die Teenager waren aber auch einem enormen Druck ausgesetzt. Nicht allen gefiel der Auftritt der Band. Besonders Bills androgyner Look überforderte viele. Dazu kamen Gerüchte über seine Homosexualität, die er damals noch dementierte. Die Zwillinge brachen die Schule ab, zogen nach Hamburg. Doch als dort in ihrem Zuhause eingebrochen wurde, suchten sie sich ein neues Daheim. «Überall lagen meine Unterwäsche, Fotos und Songtexte. Ich wollte danach nicht mehr in unser Haus», sagte Bill Kaulitz 2022 zu «Arte Tracks».

Pause und Flucht in die USA

Anonymität fanden die Kaulitz-Zwillinge ab 2010 in Kalifornien. Bill Kaulitz: «L.A. und der Umzug nach Amerika haben uns gerettet.» Bis heute leben die beiden dort und pendeln für die Arbeit immer wieder nach Europa. 2013 sassen sie in der «DSDS»-Jury und entdeckten Beatrice Egli (38) mit – obwohl ihnen ihre Schlagermusik gar nicht zusagte. 2014 folgte das Comeback-Album «Kings of Suburbia» mit deutlich mehr Synth-Pop statt Rock.

Es wurde ruhiger um die Band, die statt in Arenen wieder in kleineren Hallen spielte. 2018 lernte Tom Kaulitz Heidi Klum kennen, ein Jahr später heirateten sie. Seit der Hochzeit ist auch der Zwillingsbruder Bill Kaulitz fest in das Leben des Topmodels eingebunden, gemeinsam touren sie um die Welt und starten eigene Projekte. Bill Kaulitz steht heute öffentlich zu seiner Homosexualität und ist single.

Rückkehr und Aufstieg zu Kultfiguren

Das Portal Vermögenmagazin.de schätzt das Vermögen von Bill und Tom Kaulitz auf je 25 Millionen Euro. Eine Zahl, zu der sich die beiden allerdings nie äusserten. Zum heutigen Erfolg trägt auch der 2021 gegründete Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» bei. Mit ihren Anekdoten über ihre «Mäuse» – so nennen sie Menschen, die sie mögen – erreichen Bill und Tom ein grosses Publikum. Ihre Netflix-Doku «Kaulitz & Kaulitz» startete 2024 und geht 2027 in die vierte Staffel. Zudem brachten die Brüder eigene Produkte heraus: mit Georg Listing den Tequila Kaa Dos, Bills Beautylinie Kaa Cosmetics und die Anti-Kater-Pille Bill Pill.

Die Nachfolge von Thomas Gottschalk

Am ersten Dezemberwochenende folgt nun der nächste Streich der Brüder: Bill und Tom Kaulitz übernehmen die Moderation von «Wetten, dass..?» und treten damit in die Fussstapfen von Moderations-Legende Thomas Gottschalk (76). Damit schliesst sich der Kreis von den belächelten Teeniestars zu festen Showgrössen. «Wir sind ja die Ersten, die es moderieren, die keine Moderatoren sind. Darum wollen wir die Erwartungen mal ganz runterschrauben», meint Bill Kaulitz zum Engagement.

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Tom: «Wir müssen natürlich halbwegs souverän durch die Sendung führen. Aber am Ende des Tages kommt es weniger auf uns an, sondern vielmehr auf die tollen Gäste und die tollen Wetten. Wir sind einfach nur da, um zu präsentieren, und das muss man sich immer wieder einreden.»

«Wetten, dass..?» läuft am 5. Dezember um 20.15 Uhr live auf SRF 1, ZDF und ORF 2. Die Schweizer Komikerin Hazel Brugger (32) moderiert die Aussenwette aus Oberkirch LU am Sempachersee.