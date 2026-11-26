Heidi Klum bereitet sich mit ihrem Sohn Henry auf Thanksgiving vor, wie sie auf Instagram zeigt. Da braucht man zwischendurch auch mal eine Stärkung. Statt auf ihre geliebten rohen Zwiebeln setzt das Model dabei auf ein Schweizer Produkt.

Darum gehts Heidi Klum zeigt auf Instagram, wie ihr Sohn Henry Blumen für das Thanksgiving-Fest arrangiert

Bei den Vorbereitungen bietet Heidi Klum ihrem Sohn Guetzli der Schweizer Marke Kambly als Snack an

Kambly freut sich über Heidi Klums Vorliebe für die Produkte und wünscht ihr ein frohes Fest

Silja Anders Redaktorin People

Am Donnerstag feiern die US-Amerikaner das traditionelle Thanksgiving-Fest. Das lässt sich natürlich auch Heidi Klum (53) nicht entgehen. Auf Instagram gibt das Model einen Einblick, wie sie und ihr Sohn Henry (21) sich auf die Festivitäten vorbereiten.

Umgeben von Blumen, richtet Henry Klum verschiedene Arrangements her, während seine Mutter ihn stolz dabei filmt.

Heidi Klum ist Kambly-Fan

Die Vorbereitungen auf ein solches Fest machen jedoch hungrig: Es muss ein kleiner Snack her. Wer jetzt denkt, dass es bei einem Model daheim Rüebli und Stangensellerie gibt, irrt. Heidi Klum geniesst kleinere und grössere Gaumenfreuden und so bietet sie ihrem Sohn ein Guetzli an. Doch nicht einfach nur irgendein Guetzli.

Wer genau hinschaut, erkennt auf einem Sablé doch tatsächlich den Namen «Kambly». Und ein anderes Guetzli in der Packung ziert die bekannte Matterhornspitze, wie man sie von dem Schweizer Gebäck kennt. Ja, es sind tatsächlich Kambly-Guetzli, die Heidi Klum da mit ihrem Sohnemann schnabuliert. Gibt es die etwa in den USA?

Jein. Während in den Vereinigten Staaten unzählige Sorten von verschiedenen Cookies zur Auswahl stehen, sucht man Kambly in den Supermarktregalen fast vergeblich – zumindest die kleinen Packungen der Primavera-Guetzli, die die Model-Mama in ihrer Story zeigt. Nur gut, dass Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz (37) kürzlich mit seiner Band Tokio Hotel einen Auftritt in der Schweiz hatte. Seine Ehefrau begleitete ihn nach Zürich – und dort wird sie sich wohl mit dem Süssgebäck ausgestattet haben. Immerhin erklärt sie in einer weiteren Story, in der ein Kuchen zu sehen ist, dass sie diesen aus Zürich mitgebracht hat. Mit so einer feinen Stärkung kann Thanksgiving wohl kommen.

Die Firma freut sich

Und was sagt Kambly selbst dazu, dass ausgerechnet eine Heidi Klum Fan von ihren Guetzli ist? Gegenüber Blick sagt Dania Kambly persönlich: «Kambly Biscuits sind gemacht, um Freude zu bereiten. Es freut uns sehr, dass Heidi Klum unsere Produkte schätzt – Kambly wünscht von Herzen ein frohes Fest!»

Auch ansonsten schwärmt Heidi Klum übrigens von der Schweiz und verriet Blick bei ihrem letzten Besuch, dass sie gerne ein Chalet in der Schweiz hätte und ausserdem Schweizer Apotheken liebe.