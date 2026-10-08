Seit über acht Jahren sind Heidi Klum und Tom Kaulitz ein absolutes Traumpaar. Ihre Liebe geht offenbar unter die Haut: Die beiden haben sich kürzlich ihr drittes Partnertattoo stechen lassen.

Sophie Ofer Redaktorin People

Bereits eine Woche, nachdem sie sich 2018 kennengelernt hatten, haben Heidi Klum (53) und Tom Kaulitz (37) ihre Verbindung in einer spontanen Aktion auf ihrer Haut verewigt. Klum selbst bestätigte vor ein paar Jahren auf Instagram, dass sie sich damals ein «T» und Tom sich ein «H» aufs Handgelenk tätowieren liessen. 2019, kurz nach ihrer Hochzeit, liessen sie sich dann den Namen des jeweils anderen auf ihre Ringfinger stechen.

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Ein paar Jahre sollten diese beiden Symbole ihrer Liebe genügen; doch jetzt war es wohl an der Zeit für ein Update. Wie Kaulitz im Podcast «Kaulitz Hills», den er mit seinem Bruder Bill (37) führt, verrät, haben sich die beiden vor einigen Wochen einen neuen Liebesbeweis unter die Haut stechen lassen.

«Ach, ihr seid ja süss!»

«Ich habe ein neues Tattoo bekommen, ein kleines Liebesherz», verkündet Tom Kaulitz stolz und hält seine linke Hand in die Kamera – «Kaulitz Hills» gibts diese Woche ausnahmsweise im Videostream. Bei einem Trip nach Paris haben er und Ehefrau Heidi Klum sich das klassische Liebessymbol in die Handinnenfläche, direkt am Daumenansatz, tätowieren lassen.

Im Podcast erklärt Kaulitz die Idee dahinter: «Heidi hat es auf der anderen Hand. Und wenn wir Händchen halten, dann gehen die Herzen zusammen.» Zwillingsbruder Bill ist von der Geste sehr gerührt: «Ach, ihr seid ja süss!», schwärmt er. «Mensch, wie romantisch.» Tom Kaulitz kichert verliebt.

Der Tattoo-Termin scheint bei ihm und seiner Frau oberste Priorität gehabt zu haben. Kaulitz verrät, dass sie dafür sogar früher eines der Comeback-Konzerte verliessen, die Weltstar Céline Dion (58) kürzlich in der französischen Hauptstadt gab.

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Dass Heidi Klum viel von Partnertattoos zu halten scheint, zeigte sich schon bei einer früheren Beziehung. Den Namen ihres Ex-Manns Seal, mit dem sie von 2005 bis 2012 verheiratet war, liess sich Klum auf ihren Unterarm stechen. Das Tattoo stellte sich offenbar als schlechte Idee heraus: Nach der Trennung liess Klum es nach und nach per Laser entfernen.

Auch sie verewigten ihre Liebe unter der Haut

Mit ihrem Wunsch, ein Symbol ihrer Liebe auf der Haut zu tragen, sind Klum und Kaulitz bei weitem nicht allein. Es gibt so einige Promi-Paare, die sich Partnertattoos stechen liessen – auch wenn bei manchen nach dem Liebes-Aus letztlich der Laser ranmusste.

Sängerin Beyoncé (45) und der Rapper Jay-Z (56) sind seit 2008 verheiratet. Die beiden haben sich die römische Zahl IV, also vier, auf ihren linken Ringfingern stechen lassen, anstelle eines Eherings. Die Erklärung: Beyoncé hat am 4. September Geburtstag, Jay-Z am 4. Dezember. Ausserdem haben sie am 4. April geheiratet.

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Auch Popstar Ariana Grande (33) und der Comedian Pete Davidson (32) haben sich während ihrer kurzen Beziehung 2018 ein gemeinsames Tattoo stechen lassen. Sie liessen sich beide im Nacken den Schriftzug «mille tendresse», also «Tausend Zärtlichkeiten», tätowieren. Nachdem sie sich getrennt hatten, liessen sie die Tattoos beide wieder entfernen.

«Game of Thrones»-Star Sophie Turner (30) und ihr Ex-Mann Joe Jonas (37) liessen sich während der Beziehung gleich zwei Partnertattoos stechen. 2018 landete der «Toy Story»-Spruch «To infinity and beyond», also «Bis zur Unendlichkeit und darüber hinaus», auf ihren Handgelenken.

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2019 liessen sie sich beide ein Bild ihres verstorbenen Hundes Waldo Picasso tätowieren. Ausserdem liess sich Jonas 2020 das Bild eines Schlüssellochs stechen, das ein Bild von Turners Auge enthält.

Auch Stefanie Giesinger (30) hatte einst ein Partnertattoo mit ihrem Ex-Freund Marcus Butler (34). Zum ersten Jahrestag liessen sich die beiden jeweils einen kleinen Planeten auf den Mittelfinger stechen.

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