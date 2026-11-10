Heidi Klum ist mit Tokio Hotel nach Zürich gereist und traf dort den Schweizer Designer Yannik Zamboni. Vor dem Konzert im Hallenstadion schwärmte sie von der Stadt und sprach über ihre Suche nach einem urchigen Chalet mit Blick aufs Matterhorn.

Darum gehts Heidi Klum ist mit Tokio Hotel in Zürich und traf Designer Yannik Zamboni vor dem Konzert am Abend

Klum kaufte in Zürich Tees und Pflegeprodukte, spazierte mit Zamboni und Fritz durch die Altstadt

Klum sucht ein kleines urchiges Chalet an einer Skipiste, möglichst mit Blick aufs Matterhorn

Michel Imhof Teamlead People

An Halloween reiste der Schweizer Designer und Gründer des Labels «Maison Blanche» Yannik Zamboni (40) zur legendären Hallo­weenparty von Heidi Klum (53) nach New York. Nun verbringt das Topmodel Zeit mit dem Schweizer Designer in Zürich. Grund: Tokio Hotel, die Band ihres Ehemannes Tom Kaulitz (37), spielt am Abend im Hallenstadion. Blick hat mit den beiden Freunden vor dem Gig in Zürich exklusiv gesprochen.

«Ich liebe die Apotheken hier!», schwärmt Heidi Klum. «Wenn man auf Tour ist, kränkelt man ja immer ein bisschen. Deswegen habe ich ein paar tolle Tees gekauft, Lippenbalsam und Heizpflaster für jemanden, der Rückenschmerzen hat. Danach sind Yannik und ich mit meinem Hund Fritz ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Es ist ja so schön hier bei euch in Zürich!» Das Duo shoppte an der Bahnhofstrasse im Nobelkaufhaus Bongénie, schlenderte durch die Altstadt und gönnte sich ein Cüpli.

Tour mit Privatjet

Klum ist mit Tokio Hotel bereits am Montag von Nürnberg mit dem Privatjet angereist. «Mein Mann hat sich gewünscht, dass ich mitkomme. Letztes Mal waren wir mit dem Tourbus unterwegs. Der Privatjet ist da schon einiges komfortabler, obwohl ich das Reisen darin nicht wirklich mag. Ich bevorzuge Linienflüge in grösseren Maschinen», so Klum.

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Am Dienstagabend besuchen die beiden das Konzert von Tokio Hotel im Hallenstadion. «Das ist so eine komplexe Show. Die Band fliegt am Anfang von der Decke rein und spielt in luftiger Höhe. Das ist echt nicht ohne! Die machen das richtig toll», sagt sie.

Heidi Klum sucht ein «schnuckeliges, urchiges Chalet» in der Schweiz

Und zieht Klum bald ganz in die Schweiz? Schon 2023 verriet sie im Blick, dass Zamboni für sie ein Plätzchen mit Blick aufs Matterhorn sucht. Bislang vergeblich. Zamboni erklärt: «Ich habe nur moderne Berghütten gefunden. Heidi will aber genau das Gegenteil!»

Klum: «Ich möchte wirklich kein riesiges Haus, sondern ein schnuckeliges, urchiges Chalet. Am liebsten direkt an einer Skipiste, mit altem Holz und Ofen drin. Und ich würde das auch so lassen. Ich brauche keine grosse Fensterfront», sagt sie. «Wie Heidis Berghütte eben!» Ideal wäre auch eine Anbindung an einen Wintersportort. «Wenn man maximal eine Stunde hat bis zu einem Ort, wo was läuft. Und wenn man noch das Matterhorn sehen würde, wäre das wundervoll.»

Befreundet seit 2022

Zamboni gewann im Jahr 2022 mit seinem Label «Maison Blanche» die Mode-Castingshow «Making The Cut» von Heidi Klum. Danach trafen die beiden an den Fashion Media Awards privat aufeinander. «Wir haben uns sofort ineinander verliebt», schwärmt Klum. Zamboni: «Da hat es Klick gemacht. Und das Gute ist: Wir reisen beide viel, und deswegen kreuzen sich unsere Wege halt öfters. Das ist toll.»

Zamboni, der im Frühling 2027 seine bisher grösste Modenschau in Zürich zeigt, ist mittlerweile Stammgast an Klums Halloweenparty und war auch schon als Gastjuror bei «Germany's next Topmodel» dabei. Klum: «Wenn ich in der Schweiz bin, melde ich mich natürlich bei ihm an und frage, ob wir was gemeinsam machen», sagt sie. Und eventuell haben die beiden hierzulande ja bald noch mehr gemeinsame Zeit. «Wenn jemand eine schnuckelige Hütte für mich hier hat, kann er sich gerne melden!»

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