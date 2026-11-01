Yannik Zamboni verrät Details von Klums Halloween-Party

Wenn Heidi Klum zur Halloween-Party in New York lädt, kommen sie alle. Der Schweizer Designer Yannik Zamboni erzählt Blick, wie die Party ohne Bill und Tom Kaulitz war und warum er keine Ahnung hat, was im Goodie Bag war.

Darum gehts Yannik Zamboni besuchte Heidi Klums Halloween-Party in New York als Crazy Professor

Zamboni bezeichnet Heidi Klum als Queen of Halloween

Bill und Tom Kaulitz fehlten, laut Zamboni war die Stimmung an der Party trotzdem gut

Abgetrennte Hand trifft auf verrückten Professor: An Heidi Klums (53) Halloween-Party warfen sich Gastgeberin und Gäste auch dieses Jahr in aufwendige Kostüme. Modedesigner Yannik Zamboni (38), langjähriger Freund des Models, kam mit seinem besten Freund Aaron und nahm sich trotz Partymarathon Zeit für ein kurzes Blick-Interview:

Blick: Yannik Zamboni, wie war Heidis Halloween in diesem Jahr?

Es war auch dieses Jahr wieder ein riesiges Spektakel! Natürlich haben alle gespannt auf Heidis grossen Auftritt gewartet. Der Red Carpet war unglaublich, die Gäste haben sich wahnsinnig herausgeputzt und mit ihren Kostümen wirklich alles gegeben. Es ist jedes Jahr aufs Neue ein aussergewöhnliches Erlebnis, bei dem ich mich sehr privilegiert fühle, dabei sein zu dürfen.

Für welches Kostüm hast du dich entschieden?

Ich habe mich gemeinsam mit Aaron für einen «Crazy Professor» im Twin-Look entschieden. Aaron verkörpert den verrückten Wissenschaftler und ich bin sein missglücktes Laborexperiment, sozusagen eine völlig abgefuckte Kopie von ihm. Insgesamt hat es rund einen Monat gedauert, die Kostüme zusammenzustellen, zu bearbeiten und fertigzustellen. Allein die Vorbereitungen am Halloween-Tag mit Make-up, Haaren und Styling haben nochmals rund neun Stunden in Anspruch genommen.

Bill und Tom Kaulitz waren nicht vor Ort. Was hat das mit der Stimmung gemacht?

Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass ihre Abwesenheit die Stimmung an der Party gross beeinflusst hat. Für Heidi persönlich ist das natürlich etwas anderes. Sie hat immer ihre engsten Freunde und Vertrauten um sich, die ihr auch einen gewissen Rückhalt geben. Und davon haben heute mit Tom und Bill zwei gefehlt. Ich kann mir vorstellen, dass sie die beiden gerne dabeigehabt hätte. Allerdings hat man ihr nichts angemerkt. Heidi ist ein absoluter Profi und hat den Abend wie immer grossartig gemeistert.

Was gab es zu essen und zu trinken?

Wie immer gibt es Free Drinks, die wir natürlich auch in vollen Zügen genossen haben. Was es zu essen gab? Ganz ehrlich, keine Ahnung! Ich war viel zu sehr mit Feiern beschäftigt, um mich nach dem Essen umzuschauen.

Was war im Goodie Bag?

Goodie Bags? Keine Ahnung! Ehrlich gesagt wusste ich nicht einmal, dass es welche gibt. Das ist auch überhaupt nicht der Grund, weshalb ich hier bin. Ich möchte den Abend geniessen, Zeit mit Heidi und meinen Freunden verbringen und einfach eine grossartige Party erleben. Goodie Bags interessieren mich dabei herzlich wenig.

Wie war die Party verglichen mit anderen Jahren?

Die Party ist wie jedes Jahr der absolute Hammer! Niemand zelebriert Halloween so wie Heidi. Sie ist und bleibt die unangefochtene Queen of Halloween! Und wenn man Halloween richtig feiern möchte, dann bei Heidi Klum. Punkt!

Du warst auch noch beim Jubiläum von Heidis Crazy Pizza. Wie war das? Wer war da vor Ort?

Die Pre-Party bei Crazy Pizza mit Heidi war unglaublich schön! Unter den Gästen waren unter anderem das ehemalige Supermodel Karen Mulder (56) und zahlreiche weitere bekannte Persönlichkeiten. Aber das Wichtigste war für mich, dass vor allem Heidis engste Freunde dabei waren. Es war eine fantastische Party in einem viel persönlicheren Rahmen. Ich muss sogar sagen, dass ich die Pre-Party fast noch schöner fand, weil man dort die Möglichkeit hatte, Heidi ganz nah und persönlich zu erleben und wirklich Zeit miteinander zu verbringen.