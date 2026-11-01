Lange rätselten Fans, als was Heidi Klum zu ihrer 25. Halloween-Party in New York erscheinen würde. Viele tippten auf ein Monster aus einem Horrorfilm. Die Gastgeberin überraschte mit einem ganz anderen Look.

Darum gehts Heidi Klum (53) feiert 25. Halloween-Party in New York als Hand

Ihr aufwendiges Kostüm zeigt blutige Details, inklusive «Tom»-Tattoo

Fünf bis sechs Stunden Verwandlung, begleitet von Maskenbildner Mike Marino

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Heidi Klum (53) hat ihre 25. Halloween-Party in New York als abgetrennte Hand gefeiert. Die 53-Jährige erschien am Samstagabend im Restaurant Cathédrale im Moxy East Village als blutige Nachbildung ihrer eigenen linken Hand. Ihr Kopf sass dabei mitten in der Hand.

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Gegen 22:30 Uhr Ortszeit betrat Klum den blauen Teppich, wie unter anderem «Vogue» berichtete. Die Geschichte zum Kostüm: Die Hand habe sie sich in einer Lift-Tür abgerissen. Entsprechend sah das Handgelenk aus. Dort hing etwas heraus, das an verwesende Innereien und verrottendes Fleisch erinnerte.

Ankunft im Gefahrgut-Laster

Schon die Ankunft hatte Klum wie eine Filmszene inszeniert. Sie fuhr in einem Lastwagen vor, der mit roten «Gefahr»-Schildern behängt war. Schauspieler in gelben Schutzanzügen holten die Riesenhand anschliessend herunter auf den Boden.

Verblüffend war vor allem die Detailtreue. Die Finger waren frisch manikürt, am Ringfinger steckte eine Kopie ihres Eherings mit grünem Stein. Auch das Fingertattoo mit dem Schriftzug «Tom» fehlte nicht. Das Partnertattoo hatte sie sich am Hochzeitstag mit Tom Kaulitz (37) stechen lassen.

Seitenhieb auf Tom Kaulitz

Ausgerechnet der Mann, dem das Tattoo gewidmet ist, fehlte. In den vergangenen Jahren war Kaulitz mehrfach im Kostüm an Klums Seite aufgetreten. Diesmal ist er aber wegen der Tour mit Tokio Hotel verhindert gewesen, die Band tritt am Sonntag in Hamburg auf. Einen kleinen Seitenhieb konnte sich Klum vor den Reportern nicht verkneifen: Aus dem Look hätte ein richtig gutes Partnerkostüm werden können. Ihr Mann hätte schlicht als ihre rechte Hand gehen können.

Mit ihren Vermutungen lagen viele Fans gründlich daneben. Klum hatte über Wochen Hinweise gestreut, zuletzt postete sie auf Instagram Nahaufnahmen, die an Innereien oder seltsame Unterwasserformationen erinnerten. Die meisten setzten auf das Monster aus dem Horrorfilm «The Substance» mit Demi Moore.

Windel zur Sicherheit

Hinter der Verwandlung steckt erneut Maskenbildner Mike Marino, der für seine Arbeit an «The Penguin» einen Emmy gewonnen hat. «Dieses Kostüm ist in diesem Jahr eines der aufwendigsten Kostüme, die je gemacht wurden», sagte er kürzlich in einem Interview. «Es ist so schwierig umzusetzen, und allein die Komplexität ist eine echte Herausforderung.»

Dass es blutig werden würde, hatte Klum bereits angekündigt. Ihr Look passe «sehr gut zu Rotwein», verriet sie vorab «People». «Es ist sehr, sehr blutig.» Sie habe das Kostüm monatelang vorbereitet. An Halloween selbst brauchte sie «fünf, sechs Stunden» für die Verwandlung zur Hand. Zur Sicherheit trage sie übrigens wie in den Vorjahren eine Windel, verriet sie bei ihrer Party. Diese habe sie aber noch nie benötigt.