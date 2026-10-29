Am Wochenende ist Halloween. Doch bei den Promis ist Halloween gefühlt schon seit Wochen. Ein besonders beliebter Trend unter den Stars: sich als andere Berühmtheit zu verkleiden. Blick fasst dir die besten Looks der Saison zusammen.

Darum gehts Am Wochenende ist Halloween – Promis zeigen ihre Kostüme seit Wochen

Kim Kardashian kopiert North, Paris Hilton Britney Spears

Weitere Looks: Pamela Anderson und Tommy Lee, David Bowie, Billie Eilish

Sophie Ofer Redaktorin People

1 Kim Kardashian geht als North West

«Was meine Tochter kann, kann ich schon längst» – etwas ganz Ähnliches dürfte Reality-Ikone Kim Kardashian (46) durch den Kopf gegangen sein, als sie sich die blaue Perücke, die aufwändig gestalteten Fake-Nägel, Fake-Piercings und den insgesamt sehr Gothic-artigen Look verpasste, für den ihre Tochter North West (13) in den letzten Jahren bekannt wurde. Dass Kardashian sich an Halloween als ihre eigene Tochter verkleidet, sorgt bei Fans für pure Begeisterung.

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2 Paris Hilton geht als Disney-Figur ... und als andere 2000er-Ikone

Paris Hilton verwandelt sich dieses Halloween in die Disney-Figur Belle aus «Die Schöne und das Biest». Im gelben Prinzessinnenkleid posiert sie neben dem Biest und ihren Kindern Phoenix Barron und London Marilyn, die als Tassilo und Lumière verkleidet sind.

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Doch ein aufwendiges Halloween-Fotoshooting hat Paris Hilton nicht genügt. Wie schon in anderen Jahren schlüpft Hilton in ein legendäres Outfit von Promi-Kollegin Britney Spears. Dieses Jahr trägt Hilton das legendäre Outfit, das Spears 2001 bei ihrer Performance von «I'm A Slave 4 You» bei den MTV VMAs trug – inklusive weiss-gelber Schlange.

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3 Palina Rojinski channelt ihre innere Pamela Anderson

Moderatorin Palina Rojinski (41) und Moderator Riccardo Simonetti (33) präsentieren sich dieses Jahr im Partnerkostüm. Zusammen sind sie «Pam und Tommy», also Pamela Anderson (59) und der Schlagzeuger Tommy Lee (64), mit dem sie in den 90er-Jahren in einen Sextape-Skandal verwickelt war.

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4 Und Vanessa Hudgens geht als ...?

So ganz einig sind sich die Fans in den Kommentaren nicht, wen Ex-Disney-Star Vanessa Hudgens (37) mit der orangen Perücke verkörpern will. Die meisten tippen jedoch auf David Bowie beziehungsweise seine ikonische Kunstfigur Ziggy Stardust. Dafür spricht zumindest auch das knallige blaue Augen-Make-up.

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5 Heidi Klum als Jessica Rabbit

Derzeit sind Heidi-Klum-Fans noch am Raten, als was sie sich 2026 bei ihrer legendären Halloween-Party verkleiden wird. Ein Blick auf vergangene Kostüme lohnt sich jedoch auch: 2015 verwandelte sich das Model in die Zeichentrickfigur Jessica Rabbit.

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6 Sabrina Carpenter im ABBA-Look

2025 kamen Popstar Sabrina Carpenter (27) und Schauspielerin Veronika Slowikowska (31) im Partnerkostüm: Zusammen waren sie die Abba-Stars Agnetha Fältskog (76) und Anni-Frid Lyngstad (80).

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7 Ed Sheeran brachte den Grusel-Faktor

2025 verwandelte sich Sänger Ed Sheeran (35) in den Horrorclown Pennywise von Stephen King (79), auch bekannt als Es.

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8 Justin Biebers Sohn ging als sein Papi

Im letzten Jahr wurde Justin Bieber eine ganz besondere Ehre zuteil: Sein kleiner Sohn Jack Blues verkleidete sich in einem der ikonischen Outfits, die Bieber während der Anfänge seiner Karriere trug: weisse Hose und weisse Jeansjacke, darunter ein lila Kapuzenpulli.

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Dann zeigten sich die Biebers noch im Familienkostüm: Justin Bieber, seine Frau Hailey Bieber und ihr Sohn verkleideten sich als «Die Unglaublichen» aus dem gleichnamigen Pixar-Film.

9 Nina Dobrev im Billie-Eilish-Look

Die schwarze Perücke am Ansatz mit etwas grüner Farbe besprühen, einen orangen Louis-Vuitton-Pulli überziehen, silberne Ketten anlegen und schwarze «Tränen» aufs Gesicht – fertig ist der perfekte Billie-Eilish-Look. Und genau so hat es «Vampire Diaries»-Star Nina Dobrev (37) letztes Jahr gemacht.