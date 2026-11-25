Die ZDF-Kultserie «Wetten, dass..?» ist zurück. Neu stehen die Kaulitz-Zwillinge als Moderatoren-Duo auf der Bühne. Die Blick-Community sieht dem mit reichlich Skepsis entgegen.

Darum gehts Ab 5. Dezember moderieren die Kaulitz-Zwillinge «Wetten, dass..?»

Dwayne Johnson und Kevin Hart sagen zu, Michelle Hunziker und weitere Promis ab

288'000 Anfragen für 2600 Plätze; die Leser sind trotzdem skeptisch

Alessandro Kälin Redaktor Community

Bei der Neuauflage von «Wetten, dass..?» gibt es bereits die ersten Stolpersteine. Bis jetzt konnten die beiden Hosts Bill und Tom Kaulitz (36) für die erste Sendung erst wenige Promis auf die Sendecouch locken. Bislang haben erst die beiden Hollywood-Stars Dwayne «The Rock» Johnson (54) und Kevin Hart (47) zugesagt. Ansonsten gab es reichlich Absagen. Eine davon stammt von Michelle Hunziker, wie Blick exklusiv erfuhr.

Am 5. Dezember wird sich zeigen, ob die beiden «Tokio Hotel»-Stars als Hosts brillieren können. Die 288'000 Kartenanfragen für 2600 Plätze zeigen, dass das Publikum immerhin neugierig ist. In unserer Community sind aktuell nur wenige überzeugt, dass die beiden Brüder die Fussstapfen von Ex-Moderator Thomas Gottschalk füllen können.

Der Grossteil fürchtet einen Reinfall

Die Mehrheit unserer Leserschaft steht der Neuauflage kritisch gegenüber. Reto Markwalder ist einer der wenig Begeisterten: «Naja, man kennt die Sendung und man kennt die Brüder. Sendung und Brüder zusammen geht meiner Meinung nach gar nicht.» Tobias Huber kommentiert ebenso: «Nicht nur Stars zeigen den Zwillingen die kalte Schulter. Keiner, den ich kenne, wird sich das geben.»

Beat Oberholzer prognostiziert: «Das wird ein selten grosser Reinfall für das ZDF, da bin ich ganz sicher. Die Zeiten von ‹Wetten, dass..?› sind seit dem Abgang von Thomas Gottschalk endgültig vorbei.» Manuela Holliger fragt enttäuscht: «Gab es keinen besseren Nachfolger für Gottschalk als diese beiden? Auf die Brüder kann ich absolut verzichten!» Mario Siegenthaler geht es ähnlich: «Bei den Kaulitz-Brüdern ziehe ich direkt den Fernsehstecker!»

Walter Zimmermann schreibt: «Ich wäre sehr überrascht, wenn die Sendung nicht bald wegen schlechter Zuschauerzahlen abgesetzt wird. Wetten, dass es nach drei Ausgaben schon wieder vorbei ist?» Auch Jürg Wolhuser gibt eine unschmeichelhafte Schätzung ab: «Ich gebe den Kaulitz-Zwillingen eine Ausgabe, dann ist das Desaster vorbei.»

Andere haben Hoffnung für Bill und Tom

Trotzdem lässt sich auch eine kleine Lesergruppe finden, die dem Neuanstrich von «Wetten, dass..?» eine Chance geben will. Ursina Glaubscher schreibt: «Ich werde die Sendung schauen und erst danach ein Urteil fällen. Vielleicht gibt es ja eine positive Überraschung.» Jacques Boehmer zeigt sich besonders optimistisch: «Tom und Bill Kaulitz, die schaffen das schon. Ich werde auf jeden Fall einschalten.»

Kurt Oberle erinnert: «Neues stösst bei vielen erst mal auf Ablehnung. Bei Gottschalk war es damals auch nicht anders. Die alte Garde kennt bei den Jungen sowieso keiner mehr. Die Kaulitz-Brüder sind da schon eher im Trend.» Gerdi Fröhlich hofft ebenfalls: «Vielleicht erschliessen sie ja einen neuen Zuschauermarkt mit ihrer Art und Weise. Ich finde, man sollte sie nicht im Vorfeld verurteilen.»

Auch Michelle Joye ist zumindest gegenüber der ersten Sendung offen: «Ich bin vermutlich eine der wenigen Ehrlichen, die zugeben, dass sie reinschauen werden. In meinem Fall einfach aus reiner Neugier, wie die das machen werden. Falls es doch nichts ist, weiss ich ja, wo ich auf der Fernbedienung umschalten kann.»