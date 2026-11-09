DE
FR
Abonnieren
VA Bill Kaulitz Outfit «Wetten, dass...?» ?
0:44
Wird es dieses Outfit?Mit viel nackter Haut und mit Korsett will Bill Kaulitz «Wetten, dass..?» moderieren

In Korsett und Strapsen
So will Bill Kaulitz «Wetten, dass..?» moderieren

Korsett statt Anzug? Bill Kaulitz kündigte in Berlin an, im schwarz-pinken Bühnenlook «Wetten, dass..?» zu moderieren. Am 5. Dezember führen er und Bruder Tom erstmals durch die Show.
Publiziert: vor 23 Minuten
Kommentieren
1/20
Am 5. Dezember moderieren Tom (l.) und Bill Kaulitz «Wetten, dass..?».
Foto: Rankin/Serviceplan München

Darum gehts

  • Tom und Bill Kaulitz moderieren «Wetten, dass..?» am 5. Dezember einmalig, parallel zur Tour
  • Bill trug ein schwarz-pinkes Korsett ohne Hose, mit offener Brust, Strasssteinen und Strapsen
  • Ob Bill Kaulitz das Tour-Outfit in der Sendung wirklich trägt, bleibt vorerst weiterhin offen
RMS_Portrait_AUTOR_441.JPG
Saskia SchärRedaktorin People

Es geht keine vier Wochen mehr, bis die Kaulitz-Brüder Tom und Bill (beide 37) zum ersten und vorerst einzigen Mal «Wetten, dass..?» moderieren werden. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten auf Hochtouren. Gleichzeitig befinden sich die beiden Magdeburger aktuell mit ihrer Band Tokio Hotel auf Tour. Bei einem dieser Stopps – in Berlin – hat Bill Kaulitz nun ein erstes Detail zu der Samstagabendshow am 5. Dezember verraten: «Auch in diesem Outfit werde ich ‹Wetten, dass..?› moderieren», sagte er gemäss der österreichischen «Kronen Zeitung».

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Bei seinem Auftritt in der deutschen Hauptstadt trug er ein schwarz-pinkes Korsett mit offener Brust. Eine Hose ist bei diesem Outfit nicht inbegriffen, die Unterhose verschmilzt mit dem Oberteil und ist mit schwarzen Strasssteinen besetzt. Für etwas weniger nackte Haut sorgen eine Art extravagante Strapse inklusive passendem Schuhwerk. Sollte es den Sänger während der Moderation etwas frösteln, könnte er auf die zum Look passenden Armstulpen zurückgreifen.

Wer sich früher jeweils über die Outfits von Thomas Gottschalk (76) echauffiert hat, dürfte sich jetzt vielleicht dessen bunte und wild gemusterte Anzüge zurückwünschen – im Vergleich zu Bill Kaulitz' Outfit wirken sie allerdings beinahe langweilig. Wie das jeweils aussah, zeigt dir Blick in der Bildergalerie.

Mehr zu den Kaulitz-Brüdern und «Wetten, dass..?»
Tom Kaulitz und Johannes B. Kerner trafen sich im WM-Studio von MagentaTV in New York City.
Tom Kaulitz stellt klar
«Wetten, dass..?» soll einmaliges Ereignis bleiben
imago_st_1011_10020002_0090218662.jpg
Debüt von Bill und Tom Kaulitz
Ist Frank Elstner beim «Wetten, dass..?»-Comeback dabei?
Lutz van der Horst veröffentlicht sein neues Buch «Konfetti-Blues».
«Wetten, dass..?»-Ambitionen
Darum hofft Lutz van der Horst auf ein Kaulitz-Fiasko
Vor 15 Jahren wurden Joko und Klaas mal von ZDF in Betracht gezogen, doch damals waren sie ihrer Zeit voraus.
Mit Video
«Wetten, dass ..?»
Schnappten Kaulitz-Zwillinge Joko und Klaas den Job weg?

Wird er es wirklich tragen?

Ob der Sänger dann aber am Abend des 5. Dezember tatsächlich in seinem Berliner Look zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Dass Kaulitz bereits Wochen vorher enthüllt, was er tragen will, erscheint beim modebegeisterten 37-Jährigen eher unwahrscheinlich. Die «Wetten, dass..?»-Fans dürfen sich nach seiner neusten Aussage aber auf mehrere verschiedene Outfits freuen.

Dass die Show nicht nur wegen der Wetteinsätze und Gäste, sondern auch wegen extravaganter Outfits zu reden gibt, wäre derweil nichts Neues. Man erinnere sich an Sarah Connors (46) Kleid von 2002, welches nicht nur mit einem besonders offenherzigen Ausschnitt daherkam, sondern entlang der Seiten lediglich aus transparentem Stoff bestand.

Sarah Connor bei ihrem «Wetten, dass..?»-Auftritt 2002.
Foto: Keystone
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen