So will Bill Kaulitz «Wetten, dass..?» moderieren

Korsett statt Anzug? Bill Kaulitz kündigte in Berlin an, im schwarz-pinken Bühnenlook «Wetten, dass..?» zu moderieren. Am 5. Dezember führen er und Bruder Tom erstmals durch die Show.

Darum gehts Tom und Bill Kaulitz moderieren «Wetten, dass..?» am 5. Dezember einmalig, parallel zur Tour

Bill trug ein schwarz-pinkes Korsett ohne Hose, mit offener Brust, Strasssteinen und Strapsen

Ob Bill Kaulitz das Tour-Outfit in der Sendung wirklich trägt, bleibt vorerst weiterhin offen

Saskia Schär Redaktorin People

Es geht keine vier Wochen mehr, bis die Kaulitz-Brüder Tom und Bill (beide 37) zum ersten und vorerst einzigen Mal «Wetten, dass..?» moderieren werden. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten auf Hochtouren. Gleichzeitig befinden sich die beiden Magdeburger aktuell mit ihrer Band Tokio Hotel auf Tour. Bei einem dieser Stopps – in Berlin – hat Bill Kaulitz nun ein erstes Detail zu der Samstagabendshow am 5. Dezember verraten: «Auch in diesem Outfit werde ich ‹Wetten, dass..?› moderieren», sagte er gemäss der österreichischen «Kronen Zeitung».

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bei seinem Auftritt in der deutschen Hauptstadt trug er ein schwarz-pinkes Korsett mit offener Brust. Eine Hose ist bei diesem Outfit nicht inbegriffen, die Unterhose verschmilzt mit dem Oberteil und ist mit schwarzen Strasssteinen besetzt. Für etwas weniger nackte Haut sorgen eine Art extravagante Strapse inklusive passendem Schuhwerk. Sollte es den Sänger während der Moderation etwas frösteln, könnte er auf die zum Look passenden Armstulpen zurückgreifen.

Wer sich früher jeweils über die Outfits von Thomas Gottschalk (76) echauffiert hat, dürfte sich jetzt vielleicht dessen bunte und wild gemusterte Anzüge zurückwünschen – im Vergleich zu Bill Kaulitz' Outfit wirken sie allerdings beinahe langweilig. Wie das jeweils aussah, zeigt dir Blick in der Bildergalerie.

Wird er es wirklich tragen?

Ob der Sänger dann aber am Abend des 5. Dezember tatsächlich in seinem Berliner Look zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Dass Kaulitz bereits Wochen vorher enthüllt, was er tragen will, erscheint beim modebegeisterten 37-Jährigen eher unwahrscheinlich. Die «Wetten, dass..?»-Fans dürfen sich nach seiner neusten Aussage aber auf mehrere verschiedene Outfits freuen.

Dass die Show nicht nur wegen der Wetteinsätze und Gäste, sondern auch wegen extravaganter Outfits zu reden gibt, wäre derweil nichts Neues. Man erinnere sich an Sarah Connors (46) Kleid von 2002, welches nicht nur mit einem besonders offenherzigen Ausschnitt daherkam, sondern entlang der Seiten lediglich aus transparentem Stoff bestand.