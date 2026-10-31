Tom und Bill Kaulitz moderieren Anfang Dezember «Wetten, dass..?». Thomas Gottschalk und seine Frau Karina werden sich die Live-Sause allerdings nicht anschauen.

Darum gehts Tom und Bill Kaulitz moderieren in fünf Wochen erstmals «Wetten, dass..?», das ZDF überträgt

Thomas und Karina Gottschalk schauen die Sendung nicht

Für das Ticket-Losverfahren registrierten sich in zwei Stunden 78'000 Menschen, insgesamt 288'000

Saskia Schär Redaktorin People

In fünf Wochen ist es so weit: Die Kaulitz-Zwillinge Tom und Bill (beide 37) werden zum ersten Mal «Wetten, dass..?» moderieren. Auf die Aufgabe freuen sie sich gewaltig, ebenso wie die zahlreichen Fans der beiden Tokio-Hotel-Mitglieder. Wer kein Studioticket erhascht, wird sich die Sendung einfach im ZDF ansehen.

Einer, der sich die Sendung weder vor Ort im Studio noch zu Hause vor dem Fernseher ansehen wird, ist Thomas Gottschalk (76). Das verriet Ehefrau Karina gegenüber der Münchner «Abendzeitung». «Nein, wir schauen es nicht», so die 64-Jährige, die gleich auch eine Begründung nachliefert. «Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs.»

Die Kaulitz-Zwillinge brechen schon jetzt einen «Wetten, dass..?»-Rekord

Die letzte Ausgabe der einst so beliebten Samstagabendshow lief im November 2023 und wurde von Thomas Gottschalk moderiert. 12,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren dabei Zeugen, wie Gottschalk sich nach 36 Jahren von der Sendung verabschiedete. Das entsprach einem Marktanteil von 45,8 Prozent, wie die «Abendzeitung» schreibt. Ob die Zwillinge an dieses Ergebnis anknüpfen können? Dazu äussert sich Thomas Gottschalk folgendermassen: «Das Schicksal von ‹Wetten, dass..?› liegt in den Händen des Publikums.»

Wie viele Personen schlussendlich am Abend des 5. Dezember tatsächlich vor dem Fernseher sitzen, bleibt abzuwarten. Fest steht hingegen, dass das Interesse im Vorfeld bereits gigantisch ist. So haben sich innerhalb der ersten zwei Stunden bereits 78'000 Menschen für das Ticket-Losverfahren registriert, teilte der Sender am 20. Oktober auf Instagram mit. Ein neuer Rekord. Schlussendlich gingen ganze 288'000 Ticketwünsche ein.