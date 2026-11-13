Schweizerin moderiert Aussenwette in Luzern

Hazel Brugger moderiert erneut die Aussenwette bei «Wetten, dass..?». Am 5. Dezember 2026 wird sie live aus der Sportarena in Luzern übertragen.

Darum gehts Hazel Brugger moderiert erneut die «Wetten, dass..?»-Aussenwette

Das ZDF sendet live am 5. Dezember 2026 aus Luzern

Bill und Tom Kaulitz führen; Gäste und Wetten bleiben geheim

Fynn Müller People-Redaktor

Coup für die Schweiz: Wie das ZDF am Freitag offiziell bekanntgibt, wird Komikerin Hazel Brugger (32) die Aussenwette bei der ersten «Wetten, dass..?»-Ausgabe der Kaulitz-Zwillinge (5. Dezember) präsentieren – live aus der Sportarena beim Campus Sursee in Luzern.

Bereits 2023 war Brugger bei der Kultshow im Einsatz, als sie eine Wette aus der Schweiz präsentierte. In einem humorvollen Video kündigte das ZDF ihre Rückkehr an. Darin präsentieren sich Promis wie Edin Hasanović, Carolin Kebekus und Atze Schröder als Möchtegern-Moderatoren, nur um am Ende von Brugger selbst übertroffen zu werden. «Ich machs selbst», verkündet sie mit einem Augenzwinkern.

Viel Lob für Brugger

Die Fans sind begeistert: «Wuuuhu. Mensch, was freu ich mich drauf», «Das wird der Hammer» und «Beste Wahl», lauten einige der zahlreichen Kommentare. Die Hauptmoderatoren der Show sind dieses Mal die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (37). Das Musiker-Duo, bekannt aus der Band Tokio Hotel, wird in Halle an der Saale die Gäste empfangen und durch den Abend führen.

Wer genau auf der Gästeliste steht und welche spektakulären Wetten geplant sind, bleibt vorerst ein Geheimnis. Für die Aussenwette in Luzern könnte es hingegen wieder sportlich werden, denn 2023 sorgte ein Seilziehclub aus der Schweiz für Staunen: Acht Mitglieder zogen damals einen sieben Tonnen schweren Wagen samt 40 Personen in weniger als zwei Minuten einen Hügel hinauf. Diese Idee stammte aus dem Jahr 1993, wurde aber mit neuem Schwung umgesetzt.