Darum gehts
- Michelle Hunziker trat zum 30-Jahr-Jubiläum von «Zelig» in einer Burlesque-Nummer mit dem Duo auf
- Auf Instagram erhielt ihr Auftritt viel Lob, Fans verwiesen auf ihre Rolle als Grossmutter
- Im Mai 2025 moderierte Hunziker das ESC-Finale in Basel, 2026 kehrte sie zu «Zelig» zurück
Zusammen mit dem Komikerduo Ale und Franz sang und tanzte Michelle Hunziker in einem aufwendigen Burlesque-Kostüm beim 30-Jahr-Jubiläum der italienischen Comedyshow «Zelig». Auf Instagram feierten die Fans ihren Auftritt mit Kommentaren wie «Du bist die schönste Frau der Welt» oder «Ich hatte Omas anders in Erinnerung». Hunziker ist seit 2023 Grossmutter ihres Enkels Cesare, dem Sohn von Aurora Ramazzotti (29).
Wie «Zelig» blickt auch Hunziker auf 30 Jahre Bühnenerfahrung zurück. Nach Jugendjahren im Tessin, Bern und Solothurn zog sie mit 17 als Model nach Mailand. 1994 folgten erste TV-Auftritte, 1997 der Durchbruch mit «Colpo di fulmine». Ab 2000 moderierte sie «Zelig» gemeinsam mit Claudio Bisio und prägte später Sendungen wie «Striscia la notizia» und «Paperissima».
Auch im deutschsprachigen Raum feierte sie Erfolge mit «Deutschland sucht den Superstar» und «Wetten, dass...?» neben Thomas Gottschalk (76). Neben Musical-Engagements in «The Sound of Music» und «Cabaret» blieb ihr Album «Lole» 2006 zwar hinter den Erwartungen zurück, doch Hunziker moderierte zweimal das Sanremo-Festival und im Mai 2025 das ESC-Finale in Basel.
Nach zwölf Jahren kehrte sie im Oktober 2026 als Gastgeberin zu «Zelig» zurück. Auf Instagram zeigte sie sich emotional: Es sei eine besondere Magie entstanden, und die Rückkehr habe sich angefühlt, als wäre sie nie fort gewesen.