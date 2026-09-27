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«Amore mio»
Michelle Hunziker gratuliert ihrem Partner öffentlich zum Geburtstag

Michelle Hunziker ist über beide Ohren verliebt. Seit einiger Zeit macht sie daraus auch kein Geheimnis mehr. Jetzt gratuliert die Moderatorin ihrem Schatz auch ganz öffentlich zum Geburtstag.
Publiziert: 27.09.2026 um 16:31 Uhr
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Aktualisiert: 27.09.2026 um 16:35 Uhr
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Michelle Hunziker gratuliert ihrem Schatz auf Instagram zum Geburtstag.
Foto: Screenshot | Instagram

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Michelle Hunziker gratuliert Giulio Berruti in Instagram-Story zum 42. Geburtstag
  • Beziehung begann 2025, wurde ab April 2026 schrittweise öffentlich gemacht
  • Erstes Instagram-Foto des Paares im August 2026, nach Sommerurlaub
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Silja AndersRedaktorin People

«Auguri amore mio» – mit diesen drei Worten und einem roten Herz gratuliert Michelle Hunziker (49) ihrem Partner Giulio Berruti zum 42. Geburtstag. Dazu postet die Moderatorin in ihrer Instagram-Story ein inniges Foto des Paares, auf dem Berruti sie fest umschlungen hält und sie sich strahlend an ihn schmiegt.

Die Beziehung der beiden hat lange im Verborgenen stattgefunden. Hunziker und der italienische Schauspieler und Zahnarzt sollen sich im Dezember 2025 kennengelernt haben, obwohl es hier verschiedene Versionen gibt. Einige italienische Medien berichteten, das Paar hätte sich zufällig in der Schweiz kennengelernt, andere sprechen davon, dass sie sich schon länger flüchtig kannten und schliesslich in Rom wiedertrafen. In den darauffolgenden Monaten wurden die beiden immer wieder gemeinsam gesichtet – zunächst allerdings ohne offizielles Liebesbekenntnis.

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Nach und nach zeigte sie der Welt ihr neues Liebesglück

Im April 2026 tauchten die ersten Bilder von Hunziker und Berruti auf. Kurz darauf sprach die Moderatorin erstmals ausführlicher über ihren neuen Partner. Sie erklärte, dass sie sich an seiner Seite sicher fühle und er Mauern eingerissen habe, die sie in den vergangenen Jahren um sich aufgebaut hatte.

Im Juni folgte dann der nächste Schritt: Hunziker zeigte Berruti selbst auf Instagram. Ein Kussbild machte die Beziehung endgültig öffentlich. Spätestens im Sommer wurde aus dem einst gut gehüteten Liebesglück eine öffentliche Angelegenheit. Nach der Hochzeit von Tochter Aurora Ramazzotti (29) verbrachte das Paar Zeit auf den Äolischen Inseln, im August folgte schliesslich das erste gemeinsame Foto im Instagram-Feed.

Und nun also der nächste öffentliche Liebesbeweis: Zum 42. Geburtstag nennt Michelle ihren Giulio ganz selbstverständlich «amore mio». Ein kleines Posting – aber eine ziemlich deutliche Botschaft.

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