Michelle Hunziker ist bis über beide Ohren verliebt, und alle Welt soll es sehen. Jetzt postet die Moderatorin erstmals offiziell ein Foto mit ihrem neuen Schatz auf Instagram.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michelle Hunziker postet erstmals ein Instagram-Bild mit Giulio Berruti

Ihr neuer Partner ist Zahnarzt, Schauspieler und Skincare-Unternehmer

Giulio Berruti kam am 5. Juli nach Auroras Hochzeit dazu

Silja Anders Redaktorin People

Im Juni postete Michelle Hunziker (49) erstmals ein Foto von sich und ihrem neuen Partner Giulio Berruti (41) auf Instagram. Damals musste man allerdings schnell sein, um das Bild zu sehen, denn die Moderatorin hatte es nur in ihrer Story, nach 24 Stunden verschwand es wieder.

Jetzt soll alle Welt so lange wie möglich sehen, wer der neue Mann an ihrer Seite ist. Auf Instagram postet Hunziker erstmals einen Beitrag mit Berruti. Darauf zu sehen: das verliebte Paar, eng umschlungen am Strand. Dazu schreibt sie: «Buon Ferragosto» und wünscht ihren Fans damit ein schönes Mariä Himmelfahrt.

Hunziker ist über beide Ohren verliebt

In den vergangenen Monaten erwischten die Paparazzi Michelle Hunziker und ihren Freund immer wieder. Im April sprach die Schweizerin dann erstmals in einem Interview über ihre neue Liebe und sagte: «Mit ihm kann ich einfach sein», er habe die Schutzmauern eingerissen, die sie in den vergangenen Jahren um sich herum erbaut hatte. Schon am 1. August hatte Hunziker ein Video gepostet, das ihre Highlights im Juli zeigte. Immer wieder mit dabei: Giulio Berruti.

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Hunziker wisse nun genau, was sie wolle, verrät sie. Wichtig sei ihr dabei, ihr Glück nicht allzu sehr der Öffentlichkeit auszusetzen. Trotzdem können die Fans Anteil an ihrer neuen Liebe haben. Schliesslich ist Berrutti das Leben im Blitzlichtgewitter gewohnt. Er ist nämlich nicht nur Zahnarzt, sondern auch als Model und Schauspieler erfolgreich, war in Italien schon in mehreren Film- und Fernsehproduktionen zu sehen und gründete 2015 seine eigene Skincare-Firma.

Sommer der Liebe im Hause Hunziker-Ramazzotti

Bei den Hunzikers scheint es also ein absoluter Sommer der Liebe zu sein. Im Juli gaben sich Michelle Hunzikers Tochter Aurora Ramazzotti (29) und ihr langjähriger Partner Goffredo Cerza (30) das Jawort und feierten eine grosse Hochzeit vor der romantischen Kulisse Siziliens. Hunzikers neuer Freund war allerdings nicht dabei. «Trotz Auroras Einladung entschied sich Giulio aus Rücksicht auf die Familie, erst nach der Hochzeit, am Morgen des 5. Juli, zu uns zu stossen», erklärte die Moderatorin der italienischen «Vanity Fair» im Nachhinein.