Michelle Hunziker wird im Januar 50 Jahre alt. Jetzt verrät die Moderatorin, warum sie dem runden Geburtstag ohne Sorge entgegensieht, wie sie sich fit hält und warum sie nur mit Bedacht über ihre Beziehung spricht.

Darum gehts Michelle Hunziker sieht ihrem 50. Geburtstag gelassen entgegen

Sie fühlt sich selbstbewusst und setzt auf Sport und Ernährung

Nach zwei Ehen schützt sie ihr neues Glück privat

Michelle Hunziker (49) blickt ihrem 50. Geburtstag im kommenden Januar völlig gelassen entgegen. Statt sich von der Zahl unter Druck setzen zu lassen, konzentriert sich die Moderatorin vor allem auf eines: eine unvergessliche Feier. «Ich denke eigentlich nur an die Mega-Party, die ich schmeissen will», verrät sie im Gespräch mit «Bunte».

Diese Gelassenheit kommt nicht von ungefähr. Vor zehn Jahren warnten Freundinnen sie noch eindringlich vor dem 40. Geburtstag und prophezeiten ihr einen spürbaren Nachlass an Energie und Ausdauer. «Das war bei mir absolut nicht der Fall», berichtet die Moderatorin.

Energie durch Disziplin

Ganz im Gegenteil: Die vergangenen zehn Jahre haben ihr nach eigener Aussage richtig gutgetan. «Ich bin heute selbstbewusster, selbstbestimmter, habe einen tollen Job, eine wunderbare Familie, passe sehr gut auf mich auf.»

Der Vergangenheit trauert sie nicht nach, sie lebt ganz bewusst im Hier und Jetzt – und genau so soll es auch im neuen Lebensjahrzehnt weitergehen. «Wenn man 50 wird, weiss man ganz genau, was man im Leben möchte.»

Ihre beneidenswerte Vitalität verdankt die Moderatorin einer eisernen Routine, für die sie gelegentlich schon um fünf Uhr morgens aufsteht. Die Optik steht dabei gar nicht an erster Stelle: «Für mich tragen Sport und gute Ernährung zur Gesundheit bei. Gutes Aussehen ist zweitrangig, aber viel eher erreichbar, wenn ich ein gesundes Leben führe.»

Beziehungsglück abseits der Kameras

Auch in Sachen Liebe hat Hunziker klare Erkenntnisse gewonnen. Nach zwei Ehen steht für sie fest: «Ich muss nicht verheiratet sein, damit ich glücklich bin.» Völlig ausschliessen möchte die Bernerin eine weitere Hochzeit jedoch nicht. «Ich bin eine romantische Person und ich bin überzeugt, dass man nie nie sagen sollte.»

Neuer Mann an ihrer Seite ist der Italiener Giulio Berruti (42). Zu seinem 42. Geburtstag Ende September gratulierte sie ihm auf Instagram mit einem innigen Foto, hält die Beziehung ansonsten aber bewusst aus dem Rampenlicht. «Wenn du etwas beschützen willst, dann musst du es so wenig wie möglich teilen», erklärte sie diesen Entscheid gegenüber «Gala».