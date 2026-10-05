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VA Ramazotti Tanz
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Bei italienischer TV-Tanzshow:Das war Aurora Ramazzottis Auftritt

Michelle Hunziker muss weinen
Tochter Aurora glänzt bei italienischem «Let's Dance»

Aurora Ramazzotti gewinnt die erste Folge der italienischen Tanzsendung «Ballando con le Stelle». Mama Michelle Hunziker schaut am TV zu und kann die Tränen nicht zurückhalten.
Publiziert: 10:54 Uhr
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Tanzen in einer TV-Show: Aurora Ramazzotti und Tanzpartner Nikita Perotti.
Foto: AGT1

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Aurora Ramazzotti gewinnt den «Ballando»-Auftakt
  • Ihr Jive holt 43 Punkte; das Publikum gibt den Ausschlag
  • Nach Auroras TV-Pause weint Mutter Michelle Hunziker vor Rührung
Fynn Müller von Schweizer Illustrierte
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Aurora Ramazzotti (29) ist im Tanzfieber. Am Samstagabend startete die neue Staffel von «Ballando con le Stelle», der italienischen Version von «Let's Dance». Die Tochter von Michelle Hunziker (49) und Eros Ramazzotti (62) ist mit von der Partie – und startet fulminant in die Sendung.

An der Seite von Profitänzer Nikita Perotti legt sie einen Jive aufs Parkett, den die Jury mit 43 Punkten belohnt. Olympiasieger Andy Díaz (30) und Gioia Giovanatti erreichten die gleiche Punktzahl. Weil dem Publikum der Tanz von Ramazzotti besser gefallen hat, sichert sie sich in der ersten Sendung direkt den Tagessieg.

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Mama Michelle Hunziker (49) ist ganz aus dem Häuschen. Sie fiebert aus der Ferne mit. Nach dem Auftritt kann die Moderatorin ihre Rührung nicht mehr verstecken. Auf Instagram schreibt sie unter einen Post ihrer Tochter: «Toll gemacht! Ich habe natürlich geweint.»

Comeback nach drei Jahren

Für Aurora Ramazzotti ist der Abend ein TV-Comeback nach drei Jahren Pause. Die letzte Zeit widmete sie ganz ihrem Sohn Cesare (3). Jetzt ist sie bereit, wieder ins Rampenlicht zu treten. Im Gespräch mit der italienischen Zeitung «La Stampa» erklärt Ramazzotti, dass sie gelernt habe, souveräner mit der öffentlichen Wahrnehmung umzugehen. Ihren berühmten Nachnamen betrachtet sie inzwischen als «Superkraft». «Ich weiss, dass ich damit Menschen, die mir skeptisch gegenüberstehen, überzeugen kann.» Eine Therapie habe ihr Selbstvertrauen zusätzlich gestärkt.

Ausgeschieden ist in der ersten Folge noch niemand. Am 10. Oktober geht es für die 13 Paare weiter auf dem Tanzparkett.

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