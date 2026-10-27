Aurora Ramazzotti zeigt sich beim italienischen «Let's Dance» sehr verletzlich. Die Tochter von Michelle Hunziker gesteht, dass durch Eifersucht beinahe ihre Beziehung zu Ehemann Goffredo Cerza zerbrochen wäre.

Darum gehts Aurora Ramazzotti sagt bei «Ballando con le Stelle», sie sei seit dem siebten Lebensjahr in Therapie

Starke Eifersucht hätte ihre Beziehung zu Goffredo Cerza beinahe zerstör

Heute sind die beiden glücklicher denn je, heirateten im Sommer 2026 und haben den gemeinsamen Sohn Cesare

Silja Anders Redaktorin People

Seit sie sieben Jahre alt ist, befindet sich Aurora Ramazzotti (29) in Therapie. Das gesteht die Tochter von Michelle Hunziker (49) in der italienischen Ausgabe von «Let's Dance», «Ballando con le Stelle». Damals habe sie nach der Trennung ihrer Eltern einen Psychologen aufgesucht, der ihr über diese schwere Zeit hinweg half. «Die Therapie hat sowohl meinen Eltern als auch mir später ein Werkzeug an die Hand gegeben, besser damit umzugehen», erzählt Ramazzotti.

Die Therapie zog sich durch mehrere Phasen ihres Lebens, insbesondere einem Punkt, an dem die Beziehung zu ihrem heutigen Ehemann Goffredo Cerza (30) beinahe zerbrochen wäre. Schuld daran war Aurora Ramazzottis starke Eifersucht, gesteht sie. Es war so schlimm, dass die Eifersucht sie innerlich auffrass – «ich konnte sie einfach nicht kontrollieren», erinnert sich die Mutter eines kleinen Sohnes.

Sie ging sich selbst auf die Nerven

Irgendwann spürte Aurora Ramazzotti: «Wenn ich nicht an mir selbst und an meinen Unsicherheiten arbeiten würde, die ich auf den Menschen projizierte, den ich liebte, würde ich ihn verlieren», sagt die Tochter von Eros Ramazzotti (62). Sie sei sich dabei selbst «total auf die Nerven» gegangen. Die Therapie habe ihr die Augen geöffnet. Vor Kurzem habe sie wieder mit der Therapie angefangen, denn das Muttersein habe «Dinge hervorgeholt, von denen ich gar nicht wusste, Probleme, von denen ich nicht einmal dachte, dass ich sie hätte.» Ramazzotti sagt: «Durch die Therapie habe ich jedoch gemerkt, dass sie wieder an die Oberfläche gekommen sind, weil sie die Reaktion auf ein Bedürfnis darstellten, das ich im jetzigen Moment habe und zuvor nicht hatte.» Welches Bedürfnis dies sei, sagt sie im Clip nicht.

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Dank der Therapie bekam Ramazzotti ihre Eifersucht damals in den Griff. Die Beziehung zu Goffredo Cerza konnte gesund wachsen; die beiden bekamen 2024 den gemeinsamen Sohn Cesare (2) und gaben sich im Sommer 2026 auf Sizilien das Jawort.