Martin Rütter will den rechtzeitigen Absprung von der Live-Bühne schaffen. Er zieht dabei einen stichelnden Vergleich zu TV-Legende Thomas Gottschalk, der derzeit auch von den Kaulitz-Brüdern Spott einstecken muss.

Darum gehts Martin Rütter zieht nach München und gibt seine Live-Auftritte im April 2028 endgültig auf

Als Warnbeispiel nennt er Thomas Gottschalk, der den passenden Absprung verpasst habe, so Rütter

Tom und Bill Kaulitz moderieren am 5. Dezember erstmals «Wetten, dass..?», Gottschalk wird es sich nicht anschauen

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Mit seinem Umzug nach München will Martin Rütter (56) ein neues Kapitel aufschlagen und sich beruflich neu ausrichten. Deshalb zieht der bekannte Hundeprofi einen Schlussstrich unter seine Live-Auftritte. Im April 2028 wird er zum letzten Mal als Entertainer auftreten.

«Ich will mich anderen Projekten widmen», erklärt der Tierexperte gegenüber der «Abendzeitung». «Es macht ja immer noch Spass, aber es ist doch Luxus, an einer Stelle sagen zu können: Ich höre auf»

Er will den Absprung nicht verpassen

Rütter betont, er wolle auf keinen Fall den richtigen Moment für den Abgang verpassen, bevor das Interesse des Publikums nachlasse. «Es gibt genug mahnende Beispiele von Menschen, die den passenden Absprung verpasst haben», erklärt er. Dazu hat er auch gleich ein prominentes Beispiel: «Gottschalk ist für mich so ein Thema.»

Vier Jahrzehnte lang war Thomas Gottschalk (76) eine feste Grösse des deutschen Fernsehens, ehe er sich im Dezember 2025 mit 75 Jahren endgültig in den Ruhestand verabschiedete. Ein Comeback im TV schliesst der ehemalige «Wetten, dass..?»-Moderator aus, da sich das Medium seiner Meinung nach zu stark verändert habe. Er passe da nicht mehr hinein, so Gottschalk. Unterhaltung sei nicht mehr das, was sie einmal war.

Auch die Kaulitz-Zwillinge sticheln

Rütter ist nicht der Einzige, der sich jüngst eine Spitze gegen Gottschalk erlaubte. Am 5. Dezember übernehmen die Kaulitz-Zwillinge Tom und Bill (beide 37) erstmals die Moderation von «Wetten, dass..?». Einer wird die Sendung jedoch weder im Studio noch vor dem Bildschirm verfolgen: Thomas Gottschalk selbst. Wie seine Ehefrau Karina (64) gegenüber der «Abendzeitung» sagt, ist das Paar an dem Abend «nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs.»

Die Zwillinge können sich in ihrem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» einen spöttischen Kommentar dazu nicht verkneifen. «Schlechte Nachrichten für dich: Die Gottschalks gucken wohl leider ‹Wetten, dass..?› nicht», witzelt Tom Kaulitz. Er fügt hinzu, dass es ja schliesslich auch noch Leute geben müsse, die die Sendung nicht schauen würden. «Super ungünstig, dass man schon eineinhalb Monate vorher weiss, dass man verabredet ist», setzt Bill Kaulitz nach.