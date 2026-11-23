Wie schon zu Gottschalks Zeiten, soll auch bei der ersten «Wetten, dass...?»-Show der Kaulitz-Zwillinge Prominenz aus Hollywood auf der Couch sitzen.

Sophie Ofer Redaktorin People

Noch wenige Wochen, dann stehen Bill und Tom Kaulitz (beide 36) zum ersten Mal als Moderatoren-Duo auf der grossen «Wetten, dass...?»-Bühne. Seit Monaten wächst die Vorfreude beim Publikum auf das Debüt der «Tokio Hotel»-Stars. 288'000 Kartenanfragen für 2'600 Plätze sagen schon alles: Die Neugierde auf die Neuauflage der Hit-Sendung ist riesig.

Doch eine gute Show braucht nicht nur eine fähige Moderation, sondern auch spannende Gäste. Mit Blick auf die Gästeliste hielt sich ZDF bislang jedoch ziemlich bedeckt. Wie «Bunte» laut internen Informationen letzte Woche bekannt gab, soll Publikumsliebling Herbert Grönemeyer auf der legendären Couch Platz nehmen. Offiziell bestätigt ist dies bisher aber nicht.

Hoher Besuch aus Hollywood

Doch jetzt geben die Veranstalter in einer Pressemitteilung tatsächlich konkrete Namen preis: Hollywood-Stars Dwayne «The Rock» Johnson (54) und Kevin Hart (47) werden mit dabei sein, wenn die Kaulitz-Zwillinge am 5. Dezember erstmals durch die grösste TV-Show Europas führen. Johnson und Hart werden natürlich auch als Wettpaten bei den Wetten mitfiebern. Die beiden weltbekannten «Jumanji»-Stars haben schon in zahlreichen Filmen zusammen gespielt.

«Ich freue mich, mit den Gästen zu quatschen. Ich freue mich auf die Wetten. Am Ende des Tages kommt es weniger auf uns an, sondern vielmehr auf die tollen Gäste und die tollen Wetten», so Tom Kaulitz zu ZDF. Zwillingsbruder Bill freut sich schon auf das Live-Publikum: «Mein Wunsch ist, dass alle gute Lacher hatten, dass richtig schöne Momente dabei waren – und vielleicht auch Momente, die ans Herz gehen.»

Dass Schweizer Comedy-Star Hazel Brugger auch mit von der Partie sein wird, wurde schon vor einigen Wochen bekannt. Sie wird die berühmte Aussenwette moderieren und das Wettgeschehen vor Ort auf dem Campus Sursee in der Schweiz begleiten. Doch damit begibt sie sich auf bekanntes Terrain: Bereits 2023 führte Brugger durch die Außenwette der Show.