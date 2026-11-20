Bei ihrem jüngsten Aufenthalt in Wien störten sich Bill und Tom Kaulitz an den traditionellen Fiakern. Dass sie im selben Atemzug von einem anderen Wiener Klassiker, nämlich dem Schnitzel, schwärmten, sorgt im Netz für Diskussionen.

Darum gehts Bill und Tom Kaulitz kritisieren in ihrem Podcast die Wiener Pferdekutschen

Die Brüder rufen dazu auf, eine Petition zu unterzeichnen – und Tom schwärmt von einem Schnitzel

In sozialen Medien werfen Nutzer den Brüdern Doppelmoral vor, andere nehmen die Musiker in Schutz

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Tom und Bill Kaulitz (beide 37) befinden sich derzeit mit ihrer Band Tokio Hotel auf Europatournee und machten kürzlich auch in Wien Halt. Dort nahmen die Zwillinge die neueste Folge ihres Podcasts «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» auf.

Während sich die beiden in der Episode eigentlich begeistert von der österreichischen Hauptstadt zeigen, bringt ein bestimmtes Wiener Wahrzeichen die Musiker ordentlich auf die Palme: die Fiaker.

Sie rufen zum Handeln auf

Zu Beginn schwärmt Tom Kaulitz gegenüber seinem Zwillingsbruder noch von einem gemeinsamen Spaziergang mit seiner Ehefrau Heidi Klum (53). «Das Einzige, was mir wieder auffällt, sind die Tiere, sind die Kutschen», fängt er an. Es sei ihm unbegreiflich, weshalb Pferdekutschen in Wien nach wie vor erlaubt seien. «Ich finde es ganz, ganz furchtbar», fährt er fort, «das tut mir im Herzen weh, wenn ich dran vorbeigehe, das versaut mir den ganzen Tag.»

Fahrgäste, «die sich da reinsetzen», nennt er «Idioten». Auch Bill Kaulitz schaltet sich in die Diskussion ein und äussert den Wunsch, Touristen direkt beim Einsteigen zur Rede zu stellen: «Da würde ich gerne mal ‹Buh› rufen oder so. Mal fragen, ob die noch alle Latten am Zaun haben, ob sie überhaupt irgendeine Empathie haben.» Im Podcast machen die Brüder ausserdem auf eine Petition aufmerksam und rufen ihre Community dazu auf, diese zu unterzeichnen.

«Wir sind leider nicht lang genug da, sonst hätten wir ja auch mal protestieren können oder so», merkt Tom Kaulitz zum Schluss der Diskussion noch an, «na ja, auf jeden Fall habe ich das beste Schnitzel gegessen, was ich bisher gegessen habe.» Sein Zwillingsbruder zeigt sich enttäuscht, dass er das verpasst hat.

Debatte um Doppelmoral in den sozialen Medien

Auf Tiktok äussert sich ein Fan unterdessen irritiert über diese Aussage und wirft den Zwillingen Doppelmoral vor. Die Kaulitz-Brüder würden sich regelmässig für Tierschutz engagieren, dann aber noch im selben Atemzug von einem Fleischgericht schwärmen. «Wie kann man sich einerseits so für Tiere einsetzen und dann trotzdem schamlos Fleisch weiteressen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben?», fragt die Nutzerin in ihrem Video.

In den Kommentaren trifft sie damit bei vielen auf Zustimmung. «Ich liebe die Kaulitz-Brüder, ehrlich. Aber ich unterschreibe zu 100 Prozent, was du sagst», heisst es dort etwa. Andere User zeigen sich hin- und hergerissen. Zwar würden sie einen Widerspruch erkennen, begrüssten es aber gleichzeitig, dass sich die Brüder «überhaupt für irgendwelche Tiere» starkmachen. Wieder andere nehmen die Musiker in Schutz. «Darf man Pferdekutschen also nur kritisieren, wenn man vegan lebt?», fragt zum Beispiel eine Nutzerin. Tom und Bill Kaulitz selbst haben sich bislang nicht zur Kritik ihrer Community geäussert.