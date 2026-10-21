First Class, VIP-Service, Hon-Status – und trotzdem keine Koffer: Tom und Bill Kaulitz kamen in Berlin ohne ihr Gepäck an. Die 14 Koffer blieben laut den Zwillingen in Los Angeles und trafen erst nach 34 Stunden ein.

Darum gehts Bill und Tom Kaulitz flogen nach Berlin, ihre 14 Koffer blieben zunächst in Los Angeles zurück

Trotz First Class, Hon-Status und VIP-Service warteten sie in Berlin 34 Stunden auf die Koffer

Im Gepäck waren Hundefutter und Outfits für Promo-Termine, Auftritte und «Wetten dass..?»-Moderation

Saskia Schär Redaktorin People

Die Kaulitz-Zwillinge Tom und Bill (beide 37) haben ihre 14 Koffer gepackt und sich damit auf den Weg nach Deutschland gemacht. Das Problem: Im Gegensatz zu ihnen selbst kam ihr Gepäck für die nächsten zwei Monate nicht in Berlin an. Bereits vor einigen Tagen echauffierte sich Bill Kaulitz daher in seiner Instagram-Story, nannte es dort den «Worst Case», also den schlimmstmöglichen Fall.

Nun behandeln die beiden die Thematik erneut, dies in ihrem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood». «Die Frechheit ist doch – ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll mit der Frechheit», setzt Bill Kaulitz völlig aufgebracht an. «Einem nicht mitzuteilen, wenn dein Gepäck nicht mit an Bord geht, ist eine Unverschämtheit!» So sei ihnen nicht in Frankfurt und auch nicht in Berlin, sondern erst am Abend im Hotel mitgeteilt worden, dass ihre Gepäckstücke noch immer in Los Angeles seien.

Für die beiden eine mittlere Katastrophe, da sich da nicht nur das Hundefutter von Bill Kaulitz' Hunden drin befindet, sondern auch sämtliche Outfits für ihre anstehenden Promo-Termine, Auftritte, Tour-Konzerte und gar die «Wetten dass..?»-Moderation von Anfang Dezember. Ihrer Ankunft am Wochenende wegen gestaltet sich das auch mit dem Shopping schwierig.

«Da wird dir ein roter Teppich ausgerollt»

Was die beiden bei der Koffer-Causa besonders nervt: «Wir fliegen First Class. Ja, das muss man mal sagen, das kostet.» Schaut man sich die Direktflüge von Los Angeles nach Frankfurt in der First Class an, so schlagen die mit je 14'400 Franken zu Buche. Hinzu kommen je vier Extrakoffer – drei sind im Preis inbegriffen – von umgerechnet mindestens 833 Franken. Ergibt für die Zwillinge und ihre 14 Koffer ein hübsches Sümmchen von über 30'000 Franken.

Nebst den teuren Tickets sind die Zwillinge auch noch Hon-Circle-Member, haben somit den höchsten Vielfliegerstatus von Miles & More und geniessen dazu weitere Vorteile. Oder wie es Bill Kaulitz beschreibt: «Da kommt eigentlich der Pilot, der begrüsst dich, da wird dir ein roter Teppich ausgerollt, du bist der meistgeflogene Mensch mit dieser Airline.»

Auch haben sie den VIP-Service gebucht, wie sie im Podcast erklären. Doch trotz First-Class-Tickets, Hon-Status und VIP-Status mussten die beiden schlussendlich 34 Stunden auf ihre Gepäckstücke warten. Wie das passieren konnte? Eine Blick-Anfrage diesbezüglich ist bei Lufthansa hängig.