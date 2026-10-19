Am 5. Dezember führen Bill und Tom Kaulitz erstmals durch die beliebte Samstagabendshow «Wetten, dass..?» als Nachfolger von Thomas Gottschalk. Die Ticketvergabe läuft dieses Mal etwas anders als gewohnt.

Silja Anders Redaktorin People

Die Kultshow «Wetten, dass..?» kehrt zurück – und das Interesse ist riesig! Das ZDF vergibt die Tickets für die Live-Show am 5. Dezember 2026 daher diesmal ausschliesslich per Losverfahren, wie der Sender auf seiner Ticketservice-Seite bekanntgibt. Dies sei bereits bei den vergangenen zwei Ausgaben der Fall gewesen und auch beim «Fernsehgarten on tour» setzte man auf diese Methode, erklärt das ZDF gegenüber Blick. Ab heute Montag, 19. Oktober, können sich Fans ab 10 Uhr für die Verlosung registrieren. Die Anmeldefrist endet am Freitag, 23. Oktober, ebenfalls um 10 Uhr. Jeder Interessierte darf bis zu vier Karten anfragen.

Erstmals übernehmen die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom (37) die Moderation der Sendung. Die Brüder treten damit in die Fussstapfen von TV-Legende Thomas Gottschalk (76). Die Show wird live aus der Halle Messe im deutschen Halle an der Saale übertragen und startet um 20.15 Uhr. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer öffnen sich die Türen bereits ab 17.30 Uhr.

Erst kommt das Losglück – dann die Rechnung

Die Vergabe der Tickets erfolgt rein zufällig. Laut ZDF spielt der Zeitpunkt der Anmeldung keine Rolle: «Wer sich erst kurz vor Ablauf der Frist anmeldet, hat dieselben Chancen wie jemand, der sich gleich am Montagmorgen registriert», heisst es vom Sender. Am 26. Oktober entscheidet ein digitales Zufallsverfahren über die Gewinner, die per E-Mail benachrichtigt werden. Die Ausgewählten erhalten eine Rechnung für die gewünschte Anzahl an Karten in der zuvor gewählten Preiskategorie. Die Ticketpreise liegen zwischen 50 und 105 Euro.

Nach dem Losglück heisst es: Schnell handeln! Nach Zahlungseingang bleiben nur 48 Stunden, um die Tickets zu personalisieren. Versäumt man diese Frist, werden die Karten storniert und erneut verlost. Die Tickets sind danach personengebunden – eine Weitergabe oder Umschreibung ist ausgeschlossen. Beim Einlass müssen Ausweise vorgelegt werden. Falls jemand die Show doch nicht besuchen kann, erstattet das ZDF den Ticketpreis bis zum Veranstaltungstag. Die frei gewordenen Plätze werden ebenfalls erneut verlost, ohne dass eine erneute Anmeldung nötig ist.

Wichtig für jüngere Fans: Zutritt zur Show gibt es erst ab zehn Jahren. Minderjährige benötigen ausserdem eine unterschriebene Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten, die beim Einlass abgegeben werden muss.

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Vorsicht bei Tickets aus zweiter Hand

Das ZDF warnt ausdrücklich vor dem Kauf von Tickets aus zweiter Hand. Diese könnten ungültig sein. Karten werden ausschliesslich über die offizielle Plattform des Senders vergeben. «Wer Tickets von anderen Anbietern erwirbt, riskiert, keinen Zutritt zur Show zu erhalten», betont das ZDF. Auf Anfrage von Blick erklärt der Sender, dass man «aufgrund der hohen Nachfrage» erneut auf das Losverfahren setze.

Die Neuauflage von «Wetten, dass..?» ist eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SRF. Seit der Premiere 1981 wurden bereits 218 Ausgaben ausgestrahlt, davon 154 mit Thomas Gottschalk, der auch die bislang letzte Ausgabe im November 2023 moderierte.