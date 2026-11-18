Bill Kaulitz löst in Leipzig einen Skandal aus: Vor 10'000 Fans prangert der Tokio-Hotel-Star einen Beamten mit vollem Namen an, weil dieser Pyro-Effekte untersagt hatte. Die Stadt prüft rechtliche Schritte gegen den Sänger.

Darum gehts Die Stadt Leipzig untersagte Tokio Hotel zwei Pyro-Effekte aus Sicherheitsgründen

Bill Kaulitz nennt vor 10'000 Fans den vollen Namen des verantwortlichen Beamten

Leipzig verurteilt die Namensnennung nach dem Konzert und prüft rechtliche Schritte gegen den Sänger

Fynn Müller People-Redaktor

Heftige Kritik für Bill Kaulitz (37) nach dem Tokio-Hotel-Konzert in Leipzig. Vor rund 10'000 Fans stellt der Sänger einen Verwaltungsmitarbeiter der Stadt öffentlich an den Pranger – und zwar mit vollem Namen.

Der Grund: Zwei geplante Pyro-Effekte, darunter ein Feuerwerk und ein Gitarrensprüh-Effekt, wurden von der Stadt aus Sicherheitsgründen untersagt. Kaulitz nahm die Entscheidung nicht kommentarlos hin. Während der Show machte er seinem Ärger Luft: «Ich durfte am Anfang nicht mein kleines Feuerwerk in der Hand halten, und Tom darf heute auch nicht mit seiner Gitarre sprühen.» Dann folgte die direkte Anklage: «Wisst ihr, an wem das liegt?» Anschliessend nennt er den kompletten Namen des Mannes.

Fans sollen ihn ausbuhen

Kaulitz geht noch weiter: Der Sänger wiederholt den Namen des Brandschutzbeauftragten und wirft ihm vor, die Kreativität der Künstler zu beschneiden. «Leipzig bekommt deshalb eine schlechtere Show», sagt er empört und fragt die Menge: «Ist das nicht unmöglich?» Schliesslich ruft er die Fans dazu auf, den Mitarbeiter auszubuhen.

Die Stadt Leipzig reagiert prompt. Gegenüber «Bild» heisst es: «Die Stadt verurteilt das öffentliche und sachgrundlose Benennen der Mitarbeiter. Die Nennung des Klarnamens und die anschliessende Online-Verbreitung stellen einen erheblichen Angriff auf den Mitarbeiter dar.» Man prüfe nun rechtliche Schritte gegen den Sänger.

Die Stadt widerspricht zudem dem Eindruck eines umfassenden Pyro-Verbots: Nur die Nutzung der beiden untersagten Effekte sei als nicht bestimmungsgemäss eingestuft worden. Andere Effekte, darunter ein pyrotechnischer «Wasserfall» und ein Knalleffekt, seien hingegen genehmigt worden.

Bill Kaulitz hat sich noch nicht weiter dazu geäussert. Eine Blick-Anfrage beim Managment von Tokio Hotel blieb bis zur Veröffentlichung des Aritkels unbeantwortet.