Bill und Tom Kaulitz nahmen ihren Podcast vor dem Zürcher Konzert im Hotel auf – und zeigten sich vom Empfang begeistert. Nach der Show kündigte Tokio Hotel bereits den nächsten Schweiz-Auftritt an.

Darum gehts Tokio Hotel spielten am Dienstag im Hallenstadion Zürich, waren vorab mit Heidi Klum angereist

Im Mandarin Oriental nahmen Tom und Bill ihren Podcast auf und lobten personalisierte Details

Tokio Hotel kommen 2027 fürs Moon + Stars wieder in die Schweiz

Am Dienstagabend spielte Tokio Hotel im Rahmen ihrer grossen Tour ein Konzert im Hallenstadion Zürich. Auf Instagram postet Heidi Klum (53) ein Video direkt aus dem Backstage des Hallenstadions. Dort ging es nach dem Konzert ziemlich heiss zu und her. Zu sehen sind Klum und Ehemann Tom Kaulitz (37), wie sie auf einem Sofa übereinander herfallen. Der Tokio-Hotel-Gitarrist reisst Klum dabei die Strumpfhose auf und küsst sie anschliessend.

Heidi Klum reiste mit den Kaulitz-Brüdern bereits am Montag in die Limmatstadt. Anstatt Freizeit stand für die beiden Kaulitz-Brüder Tom und Bill (beide 37) die Aufnahme ihres Erfolgspodcasts «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» an. Das taten sie einmal mehr in einem Hotel.

Dasjenige in Zürich hat es ihnen dabei besonders angetan. «Es ist wieder ein tolles Hotel hier in der Schweiz», schwärmt Bill Kaulitz und gibt sogleich die Gründe für seine Begeisterung an: «Es steht der Champagner gekühlt, es ist unser Kaa Dos Tequila da, es ist alles zum Cocktailmixen da.» Und gar kleine Schweizer Taschenmesser mit eingravierten Namen liegen bereit.

Ihre Namen lassen sich auch auf den Bademänteln finden und auf Bill Kaulitz' Handtuch ist ein eingesticktes «Maus» zu lesen. Eines der Wörter, die bei ihm ständig in Gebrauch sind. Doch nicht nur die menschlichen Gäste werden verwöhnt, sondern auch die tierischen. «Für meine Hunde sind Hundekekse gebacken», enthüllt Bill Kaulitz. Alles wurde mit «so viel Liebe zum Detail» vorbereitet, dass die beiden das Hotel nur wärmstens empfehlen können. So sehr, dass sie gar verraten, welches es ist: das Mandarin Oriental mitten in der Stadt. Dort stiegen sie bereits 2024 ab, als sie ihren 35. Geburtstag in der Schweiz feierten.

«Wir kommen wieder»

Was ihre grosse Tour betrifft, so haben sie die Hälfte hinter sich und ihre Körper schlagen Alarm. «Ich hab überall Blasen, Schürfwunden, also man merkt, man wird geschunden», so Bill Kaulitz. Für ihn und seinen Bruder ist es sowohl physisch als auch psychisch eine Grenzerfahrung. Dennoch halten sie fest: «Es macht wahnsinnigen Spass, wirklich, ich bin so dankbar.»

Nach dem Konzert am Dienstagabend richten sie diesen Dank den Fans auch auf Instagram aus. «Züüüüüriiiich! Oh das war so schön bei euch! Vielen, vielen Dank! Wir kommen wieder. Nächstes Jahr am 17. Juli am Moon + Stars – da freuen wir uns jetzt schon drauf – 2027. Wir hoffen, wir sehen uns da, vielen Dank, Cheers!»