Fabio Landert reichts: Der Ostschweizer Comedian wartet seit Wochen auf seine Gage vom finanziell angeschlagenen Tourneetheater Das Zelt. Nun zieht er sich aus der Produktion zurück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Komiker Fabio Landert wartet seit Wochen auf seine Gage von Das Zelt

Zwei Auftritte bleiben unbezahlt, obwohl er Zahlungsaufschub gewährte

Das Zelt stellte den Betrieb am 30. Mai 2026 ein, Wiederaufnahme im Herbst geplant

Michel Imhof Teamlead People

Fertig lustig für Fabio Landert (37). Der Geduldsfaden des Ostschweizer Komikers ist gerissen, seit Wochen wartet er auf eine Zahlung des in Finanznot geratenen Tourneetheaters Das Zelt. Auch Fans sind betroffen. Zu viel für den St. Galler, der dieses Jahr Teil des Das Zelt Comedy Club ist.

«Zwei Acts von vier sind bezahlt worden, ich leider nicht», sagt er gegenüber Blick. Seit Wochen warte er auf eine vierstellige Summe, die Gage von zwei vergangenen Auftritten in Uster ZH und Zofingen AG.

Zahlungsaufschub gewährt

«Der ausstehende Betrag ist nicht hoch, ich nage jetzt nicht am Hungertuch. Trotzdem finde ich es unfair, wenn nur ich jetzt auf mein Geld noch warten muss», sagt er. «Vielleicht ist das, weil ich als einer der wenigen von den Beteiligten mein Management selbst mache.» Im Comedy Club teilt er sich die Bühne mit Julia Steiner (26), Stefan Büsser (41) und Fabian Unteregger (49).

Um den Machern von Das Zelt entgegenzukommen, habe Landert die Verrechnung von zwei Auftritten zusammengenommen und so einen Zahlungsaufschub gewährt. «Dass das jetzt ausgenutzt wird und ich noch immer auf mein Geld warten muss, finde ich nicht in Ordnung», sagt Landert.

Landert lässt Engagement fallen

Ende Mai verkündete Das Zelt, dass die Vorstellungen per 30. Mai eingestellt werden. Die Shows in Luzern und St. Gallen wurden allesamt abgesagt. «Davon erfahren habe ich nicht einmal persönlich, sondern durch die Berichterstattung im Blick», sagt Landert. Im September soll es dann wieder weitergehen mit Vorstellungen, so die letzte Kommunikation der Das-Zelt-Macher.

Der Ostschweizer will dann aber nicht mehr dabei sein. «Ich ziehe mich von der Produktion zurück», sagt er. Und bietet seinen Anhängern eine spezielle Aktion. «Mir tun meine Fans leid, die mich dort sehen wollten und jetzt nicht wissen, was mit den Shows passiert.» Wer ein Billett gekauft hat, um Landert in Das Zelt zu sehen, solle sich bei ihm melden. «Dann finden wir eine Lösung. Auch wenn ich das nicht müsste, schaue ich, dass Betroffene sonst einen Platz in meinen anderen Shows finden.»

Auch andere Acts warten auf Gagen

Adrian Steiner (59), Direktor von Das Zelt, bestätigt, dass die Gage noch ausstehend ist. «Die Künstler müssen gleich behandelt werden, weshalb gegenwärtig keine einzelnen Gagen bezahlt werden können. Uns ist natürlich bewusst, dass die Künstlerinnen und Künstler für Das Zelt wie für jedes Kulturunternehmen von sehr hoher Bedeutung sind und, soweit möglich, höchste Priorität geniessen», sagt er auf Anfrage von Blick. Landert dürfe noch auf sein Geld hoffen. «Die Chance ist gross, es braucht nur ein bisschen Geduld.»

Details zu den aktuellen Arbeiten und zur Wiederaufnahme des Betriebs verrät er allerdings nicht. «Da wir den Tourneebetrieb zurzeit eingestellt haben und an Lösungen für die Zukunft arbeiten, können wir nur eingeschränkt öffentlich Stellung nehmen», so Steiner. «Wir setzen alles daran, dass es für alle – Künstler, Arbeitnehmende, Lieferanten, Städte und Partner – möglichst gute Lösungen gibt. Sie sind alle wichtig für das Schweizer Tourneetheater Das Zelt.»