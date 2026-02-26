Piero Esteriore spricht über Trennung von der Familienband

Die Esteriore Brothers haben sich getrennt. Piero Esteriore (48) kehrt zur Solo-Karriere zurück und veröffentlicht seine neue Single «Ich Schänk Dir», ein Lied über die schmerzhafte Trennung der Band.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Piero Esteriore verlässt Esteriore Brothers und startet Solo-Karriere ab sofort.

Neue Single «Ich Schänk Dir» verarbeitet Trennung und widmet sie Brüdern.

Ab April Tour mit neuer Liveband, Album im Herbst geplant. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jean-Claude Galli Redaktor People

Mit einem emotionalen Statement auf Instagram gaben die Esteriore Brothers letzte Woche ihre Trennung bekannt. Das bekannteste Mitglied der vierköpfigen Familienband, Ex-«Music Star»-Finalist und ESC-Starter Piero Esteriore (48), konzentriert sich ab sofort wieder auf seine Solo-Karriere. Bereits am Freitag veröffentlicht er die neue Single «Ich Schänk Dir».

Gegenüber Blick findet der Baselbieter bewegende Worte. «Wir sind und bleiben eine Familie. Aber wie bei jeder Trennung gab es auch bei uns traurige und schmerzhafte Momente. Niemandem war zum Feiern zumute, als der Entschluss feststand, auf künstlerischer Ebene auseinanderzugehen. Es ging in den letzten zwei Monaten drunter und drüber, mit vielen heftigen Diskussionen. Das tat oftmals weh und irgendwann hatte ich genug. Ich sagte, das ist meine Familie und ich will keinen Krieg. Wir müssen einen Weg finden, damit die Liebe bleibt. Nun sind wir etwas auf Abstand. Doch ich kann meinen Brüdern jederzeit in die Augen schauen.»

Esteriore verarbeitet Trennung in neuem Song

Einen eigentlichen Auslöser für die Trennung habe es nicht gegeben. «Grundsätzlich ging es um die Zukunft und die Entwicklung unserer Band, die nicht alle gleich sahen. Was mich besonders schmerzte, war, dass es auf der Bühne nach wie vor so magisch war. Der Zwist hatte vielleicht auch etwas mit dem Alter zu tun. Mich und den jüngsten Bruder trennen 20 Jahre, das ist nicht wenig. Wir fanden uns einfach nicht mehr. So entstand gegenseitige Enttäuschung. Spätestens dann, als sogar externe Berater ins Spiel kamen. Und ich bin immer für den direkten Weg, für Klarheit und offene Worte. Sonst bin ich raus.»

In dieser Situation sei auch das Lied «Ich Schänk Dir» entstanden, «als Verarbeitung der letzten zwei Monate», überraschenderweise auf Mundart. «Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Ich schreibe immer, was ich fühle, nicht nur auf Italienisch», sagt Esteriore.

Lied ist Brüdern gewidmet

«‹Ich Schänk Dir› widme ich meinen Brüdern. Beim Schreiben dachte ich aber nicht nur an sie, sondern auch an die Zeit, in der vor 20 Jahren mein geliebter Grossvater starb. Es war, als würde mich jemand umarmen und sagen: Am Ende kommt alles gut. Ich hatte sehr starke Gefühle und musste sie irgendwie ausdrücken. Und mit Musik kann ich das am besten.»

Esteriore vergleicht seinen Zustand mit einem Blick in den Spiegel. «Ich fragte mich: Ist das real oder ein schlechter Traum? Mit der Zeit stellte ich fest, dass ich hellwach war und das Beste daraus machen musste.»

Esteriore tourt mit «Das Zelt» durch die Schweiz

Deshalb entschloss er sich auch, die ursprünglich mit den Esteriore Brothers geplante Konzertreihe in «Das Zelt» ab April in Begleitung einer neuen Live-Formation zu spielen. «Meine Karriere verlief immer wie eine Achterbahn, so auch jetzt. Deshalb heisst das Tourmotto ‹The Show Must Go On›. Kopf hoch und weiter.»

Und Esteriore hegt auch andere Zukunftspläne. Im kommenden Herbst soll ein ganzes neues Album erscheinen, auf Italienisch und im Pop-Rock-Bereich. Die jetzige Single sei eigenständig und habe ihm geholfen, ein Kapitel abzuschliessen und die innere Ruhe wiederzufinden. «Ich habe mir dafür extra ein Coverbild gewünscht, auf dem ich lache und vorwärts schaue. Man sollte nie zu lange um etwas trauern, sondern dankbar sein für alle schönen Momente, die man schon hatte und die noch kommen.»

«Für mich zählt nur die Musik»

Deshalb will Esteriore auch nicht von einem Solo-Comeback sprechen. «Ich war gar nie weg. Ich bin seit 28 Jahren im Geschäft und für mich zählt nur die Musik. Mit ihr möchte ich zu den Menschen sprechen und ihnen meine Gefühle zeigen. Egal wo, egal wann.»

Tickets für die Konzerte von Piero Esteriore mit Band gibts bei Ticketcorner.