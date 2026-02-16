Piero Esteriore trennt sich von seinen Brüdern

Paukenschlag bei den Esteriore Brothers: Piero Esteriore steigt aus der Familienband aus. Nach Jahren voller emotionaler Momente gehen die Brüder künftig musikalisch getrennte Wege.

Darum gehts Piero Esteriore verlässt mit 48 Jahren die Esteriore Brothers Band

Die Brüder machen als Trio weiter, Piero startet Solokarriere

Die Band dankt Fans für jahrelange Treue und grosse Unterstützung

Fynn Müller People-Redaktor

Der einstige «MusicStar»-Teilnehmer Piero Esteriore (48) verlässt die Familienband Esteriore Brothers. Mit einem emotionalen Statement verabschieden sich die Musiker von ihrer gemeinsamen Zeit. Künftig schlagen sie getrennte Wege ein.

«Ein neues Kapitel», beginnen sie ihren Instagram-Post. Nach vielen intensiven Jahren, grossen Shows und unvergesslichen Momenten wolle man den Fokus nun auf die jeweiligen musikalischen Projekte legen. Vor allem eines stehe im Mittelpunkt: Dankbarkeit. «Ein riesiges Grazie an alle Fans für eure jahrelange Treue, eure Energie und eure Liebe. Ihr habt diese Reise geprägt – bei jedem Konzert, in jeder Nachricht.»

Trio macht weiter

Piero Esteriore sagt seinen Brüdern Arrivederci. Künftig will er sich auf seine eigene Karriere konzentrieren, während Mimmo, Gabriele und Amedeo als Trio weitermachen. Details zu konkreten Projekten sind noch nicht bekannt.

Die Esteriore Brothers hatten sich in den vergangenen Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut und mit ihrem italienischen Flair für Stimmung gesorgt. Mit ihren italienischen Hits begeisterten die «Fratelli» Jung und Alt.

Umso überraschender kommt nun das Aus. Dennoch betonen alle Beteiligten den respektvollen Umgang miteinander: Man blicke mit Vorfreude nach vorn und hoffe, dass die Fans sie auch weiterhin begleiten.