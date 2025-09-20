Piero Esteriore feiert als Teil der Esteriore Brothers internationale Erfolge. Zurück von einer grossen US-Tournee gibt der Sänger Einblick in sein Leben – von Sonnenbrillen bis Tattoos – und kündigt ein besonderes Geburtstagskonzert in Basel an.

Darum gehts Piero Esteriore: Vom «Musicstar»-Teilnehmer zum gefeierten internationalen Musiker in der Band mit seinen Brüdern

Sonnenbrillen und Frisur sind seine Markenzeichen, Anellini al forno sein Lieblingsessen

Die US-Tournee mit fünf Konzerten startete am 9. September 2025

Er war einst der Sunnyboy von «Musicstar», scheiterte öffentlich und steht heute wieder als international gefeierter Musiker im Rampenlicht: Piero Esteriore (47). Mit seinen Brüdern Mimmo, Amedeo und Gabriele tourt er als die Esteriore Brothers um die Welt, begeistert in deutschen und italienischen TV-Shows und füllt Hallen von New York bis Toronto. Kaum zurück von der US-Tour und vor weiteren internationalen Auftritten steht nun ein ganz besonderes Heimspiel an: Am 23. September feiert Piero Esteriore im Rahmen von «Viva Italia – Das Zelt» in Basel mit 1500 Gästen ein grosses Geburtstagskonzert. Ein perfekter Moment, um dem Mann mit Sonnenbrille und Kultfrisur ganz persönlich auf den Zahn zu fühlen.

Seine Sonnenbrillen

«Ich bin ein totaler Sonnenbrillenliebhaber, trage meine Brillen je nach Outfit und Stimmung. Beim Auftritt ist die Sonnenbrille ein Signature-Element, setzt Haltung, schützt meine Augen vor den Scheinwerfern und verstärkt meine Bühnenpräsenz. Auf Tour mache ich immer wieder halt und kann es mir nicht verkneifen, eine neue Brille zu kaufen, es muss nicht einmal eine Markenbrille sein. Ich finde Sonnenbrillen einfach cool.»

Sein Frisurgeheimnis

«Viele denken, ich betreibe einen Riesenaufwand für meine Frisur. Ich pflege mich gerne, klar, die Frisur muss sitzen – sie ist mein Markenzeichen. Zum Glück hat mir Gott gesunde, starke und viele Haare geschenkt. Der Aufwand ist etwa fünf Minuten, mein Geheimtipp: ein bisschen Gel und Haarlack, mehr nicht.»

Sein Glücksbringer

«Es gibt da ein kleines Ritual, verbunden mit einem Objekt, das Ruhe gibt und das Selbstvertrauen stärkt, genauso universell wie unser Soundcheck. Mehr verrate ich nicht – bleibt neugierig!»

Comeback als Figaro?

«Momentan komme ich nicht mehr dazu, als Figaro zu arbeiten, da wir seit einiger Zeit auf der ganzen Welt singen. Trotzdem habe ich meinen Coiffeursalon behalten und zum Lagerraum für Esteriore Caffè umfunktioniert.»

Sein Lieblingsbuch

«Ich lese keine Bücher. Dafür schreibe ich Lieder, Texte und schaffe Musik. Ein Song ist auch wie eine Geschichte, die man liest oder erzählt – nur dass man mit Musik ein Gefühl hinzufügt.»

Sein Lieblingsessen

«Mein Lieblingsessen sind Anellini al forno von meiner Nonna! Ein altes sizilianisches Gericht. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur daran denke. Leider habe ich kein Foto davon, aber ich liebe über alles Fisch – und dies am Meer. Hier ein Bild.» (lacht)

Seine Tattoos

«Ich habe unendlich viele Tattoos, ich könnte ein Buch daraus machen. Für mich ist es Kunst. Das schrillste Tattoo ist auf meinem linken Oberarm: ‹Comeback› – sobald ich es gestochen hatte, gings los. Das letzte Tattoo war ‹Ti Amo› auf meinem linken Unterarm. Es bedeutet für mich Dankbarkeit und Liebe zu den Fans. Es war mir wichtig, weil ich es jederzeit während der Show dem Publikum zeigen kann.»

Sein Handy

«Mein Handybildschirm zeigt das Coverbild unserer nächsten Single. Ihr dürft gespannt sein! Zuletzt hatte ich das Coverbild von ‹Tutta la Vita› auf dem Handybildschirm.»

Seine Brüder – Konkurrenz oder Harmonie?

«Meine Brüder und ich stärken uns gegenseitig. Wir arbeiten Hand in Hand und teilen vor allem viel Humor. Neid und Eifersucht gibt es bei uns nicht.»

0:18 Weit über 400’000 Views: Mit solchen Videos punkten die Esteriore Brothers

Seine Treue zu Das Zelt

«Das Zelt ist wie Familie. Adrian Steiner und Reto Hütter haben von Anfang an an uns geglaubt. Die Kulisse ist magisch, das Publikum top! Für 2026 sind schon Daten geplant, es ist nun schon das dritte Jahr. Wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit in unserer Heimat. Grazie an die Zelt-Crew und an alle Besucher!»

Die US-Tournee

«Der Start war am 9. September 2025, sobald wir mit dem Tourbus zur Airport Zürich fuhren. Es folgten fünf Konzerte: New York, Chicago, Windsor, Montreal und Toronto. Am 22. September Rückflug für einen Charity-Event bei Regine Sixt – und direkt danach das Zelt-Konzert am 23. September! Viel Vorfreude, Aufregung und Respekt – aber wir kennen das, und Humor hilft immer.»

Seine liebste Freizeitbeschäftigung

«Wenn das Wetter stimmt, fahre ich gerne mit meiner Harley Davidson eine grössere Runde. Mit diesem Bike konnte ich auch den Videoclip meiner neuesten Single ‹Country Love› drehen. Das hat richtig Spass gemacht, Hobby und Beruf zu verbinden.»

Aktuelle Veränderungen in seinem Leben

«Es gibt immer Veränderungen. Früher trug ich meistens Schwarz, nun ist meine Lieblingsfarbe Beige. Und ich nehme alles ein bisschen ruhiger und gelassener – doch das Temperament bleibt, und das ist auch gut so.»

Sein berühmter Doppelgänger

«Im Ausland werde ich mega oft angesprochen wegen Johnny Depp – vermutlich wegen meiner Tattoos, meiner Haare und der Sonnenbrille. Die Leute wollen dann immer ein Foto und denken, ich sei Johnny Depp.» (lacht)

Piero Esteriores 48. Geburtstag live: Geburtstagskonzert der Esteriore Brothers bei Das Zelt in der Rosentalanlage in Basel, 23. September 2025. Tickets: www.daszelt.ch