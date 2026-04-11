«MusicStar»-Liebling Börni erwartet erstes Kind

Herzige News beim «MusicStar»-Liebling aus «Wollyhood»! Börni Höhn ist in der 22. Woche schwanger. Mit Blick spricht sie über den Start in ihr neues Lebenskapitel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sängerin Börni Höhn (39) verkündet Schwangerschaft

Baby kommt Mitte August, Geburtstermin drei Tage nach ihrem 40. Geburtstag

Aktuell 22. Woche schwanger, weiterhin aktiv in «The 80's Live Show» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Im pinkfarbenen Tutu überrascht Sängerin Börni Höhn (39) das Publikum bei Das Zelt: Als sie den Madonna-Hit «Like a Virgin» in der Produktion «The 80's Live Show» zum Besten gibt, zieht sie plötzlich ihr Kleid etwas nach unten und gibt den Blick auf ihren gewölbten Bauch frei. Der Liebling aus der dritten Staffel der SRF-Castingshow «MusicStar» ist schwanger!

«Lange wusste ich nicht, ob ich wirklich Kinder haben möchte», sagt sie. «Doch vor zweieinhalb Jahren lernte ich den Mann kennen, mit dem ich mir diesen Schritt vorstellen konnte.» Gemeint ist damit Unternehmer Pascal Müller (45), der aktuell auch eine Mannschaft beim SV Höngg trainiert. «Ich bin megaglücklich in der Beziehung, das hätte ich mir nie so erträumt. Und ich will jetzt wirklich wissen, wie eine kleine Version von uns beiden aussieht.»

Geburtstermin direkt nach ihrem Geburtstag

Aktuell ist Börni Höhn in der 22. Woche schwanger, ihr Sohn soll Mitte August zur Welt kommen. «Am 11. August werde ich vierzig. Gut möglich, dass ich diesen Tag dann im Spital verbringe», meint sie mit einem Lachen. Der errechnete Geburtstermin ihres Sprosses ist drei Tage später.

Die Schwangerschaft selbst verlaufe ohne grosse Komplikationen. «Am Anfang waren wir einen Monat in Thailand. Dort war mir jeden Morgen wirklich sehr schlecht. Jetzt, im zweiten Trimester, fühle ich mich langsam wieder wie ich selbst. Ausser dass ich mich jetzt etwas weniger bewegen und ein bisschen weniger Sport machen kann.» Spezielle Gelüste habe sie nicht. «Ausser dass ich plötzlich wieder gerne Joghurt esse.»

https://www.youtube.com/watch?v=PQORDwfGUAg

Beide behalten ihre Wohnung

Börni Höhn wurde 2007 als 20-Jährige durch ihre Teilnahme in der SRF-Castingshow «MusicStar» auf einen Schlag schweizweit bekannt. Mit ihrem Skater-Style und ihrer Sprache (Sie nannte unter anderem ihr Wohnquartier in Zürich Wollishofen «Wollyhood») hatte sie hohen Wiedererkennungswert. Am Ende reichte es für den vierten Platz, Fabienne Louves (39) holte den Sieg. Die gelernte Informatikerin konzentrierte sich danach auf ihre Musikkarriere und zog für rund zehn Jahre in die USA, wo sie unter dem Künstlernamen Vava Voom Musik für sich und andere produzierte. Während der Covid-Pandemie zog Höhn wieder zurück in die Schweiz und lebt seither im Langstrassenquartier in Zürich.

Ihre Wohnung wird Höhn weiterhin behalten, auch wenn ihr Partner wie sie in Zürich lebt. «Ich habe da mein kleines Studio eingerichtet», erklärt sie. «Aber in der Anfangszeit werden wir uns für ein Domizil entscheiden. Damit wir nicht immer hin- und herwechseln müssen.» Wo genau, sei noch offen. Wie auch der Name des Sohns. «Wir haben viele verschiedene Ideen. Entschieden ist aber noch nichts.»

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«Ich will keinen Moment verpassen»

Auch bezüglich ihres Berufslebens macht sich Börni Höhn keinen Druck. Aktuell ist sie in der eben gestarteten Das-Zelt-Produktion «The 80's Live Show» an der Seite von Musicalstar Patric Scott (39) und Rockerin Seraina Telli (35) zu sehen, drei Gigs stehen vor dem Geburtstermin noch auf dem Plan. «Es läuft momentan alles gut. Im März spielte ich eine längere Show, vor der ich Respekt hatte. Aber es lief alles wie geschmiert», sagt sie. Und fügt mit einem Lachen an: «Einzig das Gumpen muss ich jetzt lassen. Was nicht heisst, dass ich mich nicht bewege!» Auch bei den drei Terminen, die nach der Geburt ihres Sohns anstehen, will Börni dabei sein. «Aber mal schauen, wie die Geburt verläuft und es mir dann geht», so die Zürcherin.

Neben den Auftritten verbringt Börni auch viel Zeit im Studio. «Es ist jetzt wahrscheinlich die Ruhe vor dem Sturm. Ich nehme noch viele Songs auf, weil ich nicht einschätzen kann, wie viel Zeit ich danach noch dafür habe.» Aktuell veröffentlicht sie einen neuen Titel pro Monat. «Die Musik steht jetzt auch nicht mehr zu hundert Prozent im Fokus bei mir. Ich freue mich extrem auf die nächsten Monate, dieses Erlebnis. Und will keinen Moment davon verpassen.»