Traumhochzeit in Madrid: Der Schweizer Influencer Steven Epprecht hat seinem Partner Marcos Ruiz das Ja-Wort gegeben. Drei Tage lang wurde gefeiert – inklusive WM-Party mit den Spaniern bis in die Morgenstunden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Steven Epprecht heiratete Marcos Ruiz in Madrid mit dreitägiger Feier

Hochzeitsfeier kostete einen tiefen sechsstelligen Betrag

130 Gäste, Vier-Gang-Menü, emotionaler Moment mit Songs von Madonna und Adele

Michel Imhof Teamlead People

Mega-Sause in Madrid! Influencer und Unternehmer Steven Epprecht (37) hat seinem Freund Marcos Ruiz (32) das Ja-Wort gegeben. Die Feier dauerte mehrere Tage. Am Schluss feierten die beiden mit den Spaniern sogar noch den WM-Titel.

«Ich feiere alles ausgiebig, auch meinen Geburtstag. Also war klar, dass wir unsere Hochzeit auch mit einem grossen Fest machen wollen», sagt Epprecht im Gespräch mit Blick. Begonnen hat alles am Donnerstagabend mit einem Willkommensapéro auf einer Dachterrasse in Madrid mit verschiedenen Tapas. Am Freitag folgte die Zeremonie im Castillo de Batres ausserhalb der spanischen Hauptstadt. Am Samstag gabs zum Abschluss ein Abschiedszmittag. «Das ging aber bis morgens um 4 Uhr. Also wurde ordentlich gefeiert», so Epprecht. Pro Nacht gab es jeweils nicht mehr als sechs Stunden Schlaf.

Zur Zeremonie mit Madonna und Adele

Das tat dem emotionalen Fest aber keinen Abbruch. Epprechts gute Freundin und Geschäftspartnerin, die ehemalige GNTM-Teilnehmerin und Influencerin Sara Leutenegger (32), führte durch die Zeremonie auf Deutsch und Spanisch. «Sie war super nervös, es hätte aber niemand besser machen können», schwärmt Epprecht.

ESC-Star Remo Forrer (24) sorgte für die musikalische Unterhaltung. Ruiz wurde von seiner Mutter zum Madonna-Hit «Like A Prayer» zur Trauung begleitet, Epprecht zu «Make you Feel My Love» von Adele (38). «Ich hatte Tränen in den Augen, als ich mit meinem Mami am Arm hineingelaufen bin», so Epprecht rückblickend. Verköstigt wurden die 130 Gäste – unter ihnen etwa das Topmodel Manuela Frey (28) und Moderatorin Alexandra Maurer (43) – mit einem Vier-Gang-Menü mit glasiertem Rindfleisch mit Kartoffel-Mille-feuille, getrüffeltem Süsskartoffelpüree und einer Hochzeitstorte, deren Schichten die Regenbogenflagge darstellten.

Standesamtliche Hochzeit steht noch aus

Epprecht hielt im August 2025 in einem Hotel auf der griechischen Insel Mykonos um die Hand von Marcos an. Weil sich die beiden in einem Fitnesscenter in Madrid kennenlernten und Ruiz' Familie in Spanien wohnt, wählten die beiden die spanische Hauptstadt als Trauungsort. «Standesamtlich heiraten wollen wir voraussichtlich 2032, sobald die Heiratsstrafe in der Schweiz abgeschafft ist», sagt Epprecht.

0:32 In den Feiern auf Mykonos: So gibt Steven Epprecht seine Verlobung bekannt

Für die dreitägige Feier griff das Paar tief in die Tasche. «Das Fest kostete einen tiefen sechsstelligen Betrag», verrät Epprecht. Und wer glaubt, dass das Paar nach drei Tagen Feiern genug hatte, irrt. Am Sonntag besuchten sie ein Public Viewing des WM-Finals und drückten in Madrid den Spaniern die Daumen. «Unser Hotel ist an der Hauptstrasse, der Gran Via. Also war an Schlafen ohnehin nicht zu denken. Die Spanier zelebrierten ihren WM-Titel bis in die frühen Morgenstunden», so Epprecht. «Marcos witzelte während des Spiels noch, Argentinien solle gewinnen, damit wir schlafen können.»

Noch bis Dienstag weilt das frischvermählte Paar in Madrid, Flitterwochen sind erst für nächstes Jahr geplant. Epprecht: «Wir haben die Malediven, Hawaii oder Japan im Visier. Gebucht ist aber noch nichts.»