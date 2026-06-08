Sara Leutenegger wettert über Sitznachbar im Flugzeug

Darum gehts
- Sara Leutenegger erlebte auf Mallorca-Rückflug Horror wegen stinkendem Sitznachbarn
- Desinfektionsspray half nicht, Wechsel in Business Class lehnte sie ab
- Forderung: Hygienepflicht für Passagiere, um solche Situationen zu vermeiden
Eigentlich war es ein perfekter Girls-Trip. Sonne, Mallorca, gute Laune. Doch beim Rückflug bekam der Trip der Unternehmerin und Influencerin Sara Leutenegger (32) ein unangenehmes Ende. Schuld daran war der Geruch ihres Sitznachbarn.
«Wie kann ein Mensch so fest stinken? Das sollte wirklich verboten sein, ich musste mich fast übergeben», wettert sie in ihrer Story. Gegenüber Blick ergänzt sie weiter: «Es war Horror. Ich konnte fast nicht mehr atmen.» Der Mann neben ihr sei gross und äusserlich völlig unauffällig gewesen – «jemand, dem man es nicht angesehen hat, dass er stinkt», sagt sie.
Sie hat im Flugzeug nichts gesagt
Den unangenehmen Duft hat sie nicht vor Ort zum Thema gemacht. «Ich habe mir kurz überlegt, ob ich ihn ansprechen soll», erzählt die zweifache Mutter weiter, «aber ich habe es dann gelassen. Was hätte es ihm in diesem Moment genützt – es hat ja keine Duschen im Flugzeug. Und dann hätte ich noch mit ihm sprechen müssen, da hätte es noch mehr gestunken – das wollte ich auch nicht.»
In ihrer Not griff sie zu ihrem Desinfektionsspray und versprühte ihn diskret – geholfen habe es wenig. In der Economy hatte es keine freien Plätze mehr und ob ein Wechsel in die Business-Class möglich gewesen wäre, weiss Leutenegger nicht. «Es hatte zwar freie Plätze, aber ich wollte nicht nachfragen. Ich wollte nicht, dass es dann wieder heisst, die Sara Leutenegger ist so überheblich.» Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: «Falls mir die Community den Business-Flug zahlen will, sage ich natürlich nicht nein.»
Tipps von Followern
Nachdem Leutenegger ihr Erlebnis auf sozialen Medien geteilt hat, bekam sie unzählige Tipps von ihren Followerinnen und Followern. «Mir haben viele geschrieben – anscheinend passiert das öfters», sagt die Frau von Ex-Bachelor Lorenzo Leutenegger (41). «Man soll immer Tigerbalsam dabei haben – oder so ein Mentholstift, den man sich unter die Nase halten kann.»
Ihr Appell zum Schluss – und eine klare Forderung: Es sollte eine Hygienepflicht geben, findet sie. «Leute, bitte duschen, Kleider wechseln – alter Schweiss stinkt nämlich noch mehr – und mindestens zweimal am Tag die Zähne putzen.» Und damit niemand denkt, sie motze nur: Das Wochenende selbst beschreibt sie als «10 von 10».