Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Ihre Worte wiegen schwer. Ihr Schicksalsschlag noch mehr. Doch es ist Influencerin Sara Leutenegger (31) wichtig, darüber zu sprechen. Erstmals sagt sie öffentlich: «Ich hatte eine Fehlgeburt.»

Nur wenige Tage habe sie erlebt zwischen Freude und Verlust. «Mein Mann Lorenzo und ich wünschten uns sehnlichst ein Kind. Doch ich wurde auch während eines Jahres, in dem wir es versucht hatten, einfach nicht schwanger.»

«Ich war in der zehnten Woche»

Also sei sie zu einer spezialisierten Frauenärztin gegangen, um sich beraten zu lassen. Diese habe einen Ultraschall gemacht und ihr gesagt: «Ich sei ja schwanger, etwa in der zehnten Woche, doch etwas stimme nicht. Da es Freitag war, gab sie mir einen weiteren Abklärungstermin für Dienstag.»

Für Sara Leutenegger seien es extrem emotionale Stunden und Tage gewesen. «Alles passierte parallel. Babywunsch, Schwangerschaft, Freude, Angst und Verlust.» Doch zu einem weiteren Termin vier Tage nach dem ersten kam es nie.

Alles war voller Blut

«Ich war allein zu Hause und hatte sehr starke Schmerzen und viel Blut verloren. Es war leider klar, ich hatte eine Fehlgeburt erlitten.» Ihr Ehemann Lorenzo Leutenegger sei auf Geschäftsreise gewesen. Von ihrer neuen Gynäkologin, von der sie sich schlecht begleitet fühlte, habe sie keine Handynummer gehabt.

«Zu wissen, dass ich soeben mein Kind verloren habe, dass mein Körper leer ist von weiterem Leben, ist tragisch und schwer zu ertragen», sagt sie exklusiv gegenüber Blick. Das Erlebnis bespricht sie zudem intensiv in ihrem aktuellen Podcast «What the Milf».

Den Grund kennt sie nicht

Das Tabu zu brechen, sei ihr wichtig. «Mit meiner Freundin und Talkpartnerin Mirjana bespreche ich im Podcast die ganze Bandbreite an Themen, die uns Frauen beschäftigen. Schöne, lustige, brutale und tragische. Wir sind beide Mütter und gehen in die Tiefe bei allem, was ein Leben mit sich bringt.»

Bei Sara Leutenegger ist es ein Kind, das sie nicht austragen konnte. Den Grund konnte man ihr nicht nennen. Eine Schuld habe sie sich nie gegeben, aber versucht, optimistisch zu bleiben.

Heute hat sie zwei gesunde Söhne

«Was ein Körper leisten, erleiden und neu erschöpfen kann, ist enorm. Vier Monate nach dem tragischen Erlebnis im Jahr 2019 durfte ich mit meinem ersten Sohn schwanger werden.»

Heute sind sie und ihr Ehemann Eltern von Lio (5) und Pablo (3). «Ich bin jeden Tag dankbar, dass wir zwei gesunde Söhne haben dürfen. Dass dies nicht selbstverständlich ist, habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren müssen.»

Sara Leuteneggers Botschaft – und auch der Grund, weshalb sie ihre Geschichte öffentlich macht: «Weil ich weiss, dass viele Frauen davon betroffen sind. Und ich ihnen mit auf den Weg geben möchte, dass das Leben nach einer Fehlgeburt positiv weitergehen kann. Dass niemand allein damit ist. Und dass Angst immer kleiner gehalten werden muss als Hoffnung und Zuversicht.»