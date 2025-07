Wenn am Freitag um 21 Uhr zum Spiel Spanien gegen die Schweiz angepfiffen wird, weiss die Frauen-Nati eines ganz sicher: Das Land steht nicht nur hinter ihr – sondern tanzt auch für sie. Prominente machen es vor.

1/11 Eiskunstlauf-Ikone Denise Biellmann tanzt für die Schweizer Frauen-Nati in ihren Ferien im italienischen Jesolo. Foto: Blick

Darum gehts Schweizer Fussball-Nati schreibt Geschichte und lanciert viralen Tanz-Hit

Prominente unterstützen die Nationalmannschaft mit Tänzen und Glückwünschen

Vincent Gross verspricht für jedes Tor einen Aperol Spritz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die Schweizer Fussball-Nati schreibt nicht nur Geschichte, sie hat auch einen Tanz-Hit lanciert. Mit dem 1:1 gegen Finnland katapultierte sie sich erstmals in einen EM-Viertelfinal. Der spontane Siegestanz von Alayah Pilgrim (22) und Leila Wandeler (19) geht seitdem viral. Am Freitag fordert unsere Elf die Weltmeisterinnen aus Spanien zum Tanz um den Einzug in den Halbfinal. Unsere Fussballheldinnen werden dabei auch von Schweizer Prominenten unterstützt. Sie drücken ihnen nicht nur die Daumen, sondern schwingen auch das Tanzbein für das Wunder von Bern.

Das tun sie auch gerne in den Ferien. Eiskunstlauf-Ikone Denise Biellmann (62) geniesst die freie Zeit im italienischen Jesolo. Dass sie auch an der Adria an die Schweizer Fussballerinnen denkt, zeigt sie rhythmisch auf einem Hausdach. «Ich tanze für die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft, da sie genial gut Fussball spielen, dazu sympathisch und cool sind. Sie sind für viele Mädchen Vorbild, ihre Träume zu verwirklichen, und ich finde es toll zu sehen, wie wir alle im Frauenfussballfieber sind! Ich drücke für das kommende Spiel fest beide Daumen, sie werden es rocken: Hopp Schwiiz!», sagt sie zu Blick.

Es wird mehr gespielt als gefoult

Auch die erste Schweizer Lottofee, Schauspielerin Shana Lenner (60), unterstützt unsere Frauen-Elf: «Ich tanze für die Frauen-Nationalmannschaft, weil es das Sommermärchen 2025 ist! Dank der Leistung unserer Frauen und dem Einzug in den Viertelfinal im eigenen Land! Die Sichtbarkeit ist wichtig und macht grosse Freude, weil auch die Jungen viel Verantwortung übernehmen. Ich bin ein grosser Fan der Frauen-Nati. Es wird mehr gespielt als gefoult, ist elegant und macht für mich ein Spiel attraktiver als ein Männerspiel. Darauf tanze ich.»

Globetrotter-Chef André Lüthi (65) drückt der Nati aus der tibetischen Hauptstadt Lhasa die Daumen. Dort ist er gerade nach einer Töff-Tour durch den Himalaya angekommen. Das Spiel gegen die Spanierinnen lässt er sich nicht entgehen. Gemeinsam mit Partnerin Sybille Mehmann und Sherpa Kami tanzt Lüthi vor dem Jokhang-Tempel, dem wichtigsten Heiligtum der Tibeter, den «Pilgrim-Wandeler-Tanz». Möge das den Schweizerinnen Glück bringen. «Hopp Schwiiz!»

Vincent Gross ist stolz auf die Schweizer Elf

Die Verbindung von Sänger Vincent Gross (28) zur Frauen-Nati begann beim grossen Promibacken auf Sat.1. «Da habe ich Nadine Angerer kennengelernt, die heute Goalietrainerin der Schweizerinnen ist. Seitdem verfolge ich das Team mit Begeisterung. Ich bin stolz auf unsere Frauen, weil sie mit Leidenschaft, Stärke und Teamgeist für die Schweiz kämpfen – und dabei echte Vorbilder sind. Wer das Trikot mit dem Schweizerkreuz trägt, spielt für uns alle – und genau deshalb sag ich: Hopp Schwiiz! Und weil ich weiss, was unsere Torhüterinnen und Stürmerinnen draufhaben: Für jeden unhaltbaren Ball, den sie rausfischen, und für jedes Tor, das sie gegen Spanien schiessen, lade ich sie auf einen Aperol Spritz ein. Ich hoffe, es wird ein richtig teurer Abend für mich!»

Die Influencer und Networker Sara Leutenegger (31) und Steven Epprecht (36) tanzen gemeinsam für unsere Rasen-Heldinnen und schwärmen: «Wir sind richtig, richtig stolz auf euch, wie weit ihr gekommen seid. Steven wird am Freitag am Public Viewing mitfiebern, ich aus meinen Ferien. Unseren eigenen Stolz haben wir über Bord geworfen, um euch tänzerisch zu motivieren», sagt Sara Leutenegger lachend.

Lara Dickenmann (39) war zu ihrer Aktivzeit mehr für ihre Tore als für ihre Tanzeinlagen bekannt. Das kommt nicht von ungefähr, sagt die Ex-Natispielerin und heutige Blick-Expertin: «Es gibt gute Gründe, weshalb ich nie getanzt habe nach einem Tor. Vieles hat auch mit dem Selbstvertrauen zu tun, das bei mir für das Tanzen fehlt. Alayah und Leila haben das einfach im Gefühl, das fehlt bei mir. Aber los, machen wir den Tanz jetzt trotzdem.»

3:1 für das Spiel gegen Spanien tippt DJane Nadine Vinzens (41). «Ich tanze für die Frauen-Nati, weil sie mit Herz und Stolz kämpfen, uns inspirieren und alles geben. Ich mag Lia Wälti, da sie durch ihre Ruhe die Schlüsselspielerin im Mittelfeld ist. Auch Ana‑Maria Crnogorčević ist eine super Fussballerin.»

DJane in der Nati-Kabine ist Noelle Maritz (29). Tanzt auch sie den von ihren Kolleginnen vorgegebenen Schritt? Die 132-fache Nati-Spielerin lacht, als Blick sie darauf anspricht: «Ich tanze, wenn wir gegen die Spanierinnen gewinnen.» Und Nati-Trainerin Pia Sundhage (65), die sich mit ihrem vor dem Finnland-Spiel angekündigten Tänzchen noch zurückgehalten hat, sagt: «Falls das geschehen sollte, schliesse ich mich Noelle an.»