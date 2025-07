1/11 Heliane Canepa setzt sich seit Jahren für den Frauenfussball ein. Foto: BENJAMIN SOLAND

Sven Schoch Reporter Sport

Die Euphoriewelle rund um die Schweizer Frauen-Nati überrascht Heliane Canepa nicht: «Ich habe immer gewusst, es würde mal so weit kommen. Dass ich es jetzt noch miterleben darf, finde ich super.» Sie sei stolz auf die SFV-Kickerinnen, sagt die 77-jährige Macherin zu Blick: «Viele Frauen, Kinder, Familien gehen in die Stadien. Die Zahlen sind sehr gut. Das Produkt ist erstklassig. Es ist unglaublich, mit welchem Tempo, mit welcher Dynamik sie am Werk sind, wie taktisch sie spielen.»

Zehn aus dem erweiterten Schweizer EM-Stamm haben eine FCZ-Vergangenheit – unter ihnen Keeperin Livia Peng (23), die Power-Verteidigerin Nadine Riesen (25) oder das Barça-Talent Sydney Schertenleib (18). «Die Bedingungen für unsere Frauen sind bei uns erstklassig, nachdem wir unser neues Trainingszentrum gebaut haben. Das wird uns jetzt auch von Aussenstehenden bestätigt, alle sagen: Die beste Infrastruktur überhaupt!», betont Heliane Canepa.

Der Aufwand sei enorm: «Unsere erste Mannschaft profitiert von einem professionellen Trainerstab und die gesamte Frauenorganisation inklusive Nachwuchs wird von erfahrenen und kompetenten Fachfrauen geführt. Dazu gehören auch die wöchentlichen Kommissionssitzungen, an welchen auch der Sportchef wie auch das Präsidium teilnehmen. Das ist für die weiteren Fortschritte entscheidend.»

Das FCZ-Besitzerpaar Heliane und Ancillo Canepa investiert seit weit mehr als einem Jahrzehnt gezielt und generös in den Frauenfussball. Im Sommer 2008 haben sie den früheren FFC Zürich Seebach komplett in den FCZ integriert. Die Skepsis fiel nicht zu knapp aus damals: «Wir haben damals, auch intern, kritisches und wenig frauenfussballfreundliches Feedback erhalten.» Dabei hätten die Männer doch auch mal klein angefangen und nebenbei noch gearbeitet, so Heliane Canepa. «Ich wusste, es würde eines Tages aufwärtsgehen. Und jetzt sind wir schon sehr weit – noch nicht am Ziel, aber auf einem guten Weg.»

Es braucht präsentere Sponsoren

Mit den Fussballerinnen könne man neue Kreise ansprechen, ist sich Heliane Canepa sicher. Die Frage sei, «wie nachhaltig der Aufschwung ist. An der EM sind sie alle da, der Verband, die Sponsoren, die Medien, die Behörden, indem sie sich grosszügig finanziell engagieren. Ich hoffe einfach, dass sie, wenn der sportliche Alltag in der Schweiz wieder beginnt, weiter sichtbar und engagiert bleiben. Denn aktuell kann der Frauenfussball in der Schweiz nicht finanziert werden, der finanzielle Support von Dritten ist sehr bescheiden.» Auch vom Verband komme im finanziellen Bereich wenig, obwohl die reglementarischen Anforderungen ständig erhöht werden.

Ihr Engagement hat sich in sportlicher Hinsicht doppelt- und dreifach gelohnt: Seit 2009 hat der FCZ 19 Meister- und Cup-Trophäen gewonnen, die letzte in diesem Frühjahr im Cupfinal gegen Basel. Die Klubchefs sind stolz darauf, frühzeitig Impulse gesetzt zu haben: «Wir haben von Anfang daraufgesetzt. Der FCZ steht für Buben, Mädchen, Männer, Frauen. Ich will die ganze Palette. Wir wollen die ganze Familie haben - und das haben wir nun geschafft», so Heliane Canepa.