Sara Leutenegger (32) setzt auf Veränderung: Am Wochenende liess sie sich in Zürich einen modernen Bob schneiden. Ihr Frühlings-Look sorgt bei ihren Kindern für gemischte Gefühle.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sara Leutenegger (32) trägt jetzt einen Bob

Ihre Familie reagierte gemischt: Sohn Lio begeistert, Sohn Pablo zuerst schockiert

Insgesamt 25 cm Haare abgeschnitten, Trendfrisur auch bei Robbie und Aly beliebt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Der Bob ist die Trendfrisur 2026 und ziert nun auch den Kopf von Sara Leutenegger (32). Den Schritt, respektive Schnitt, hat sich die Unternehmerin schon lange überlegt, wie sie gegenüber Blick erklärt. «Tatsächlich war ich schliesslich vom Instagram-Reel einer Userin, die einen Long-Bob trägt, überzeugt und habe gedacht: So, jetzt ist Zeit, ich brauche Frühling, Frische und einen Neustart.» Kurzerhand habe sie am Donnerstag beim Coiffeur Szena in Zürich angerufen und einen Termin für Samstag vereinbart.

Drastische Frisurveränderungen werden bei Frauen immer wieder mit grossen Lebensveränderungen in Zusammenhang gebracht. Bei Leutenegger ist das jedoch nicht der Fall. Aber: «Ich bin nun über 30, bin jung Mami geworden, hab das Schwangersein und all das nun hinter mir, schon so viele Dinge gemacht und mich an einem Punkt gefragt: What's next?»

Ihre drei Jungs – Ehemann Lorenzo Leutenegger (42) sowie die beiden Söhne Lio (5) und Pablo (3) – hat sie im Vorfeld nicht über ihre Entscheidung informiert und wurde zurück zu Hause mit sehr unterschiedlichen Reaktionen begrüsst. «Der Kleine hat zuerst gestaunt, mich angeschaut und dann gemeint ‹Mami, schön›. Und der Grosse war recht überfordert, er ist erst hässig geworden und hat gemeint ‹Nein, du darfst deine Haare nicht abschneiden›.» Kurz danach hat er sich allerdings daran gewöhnt. Somit ist der Frieden im Hause Leutenegger durch 25 Zentimeter fehlendes Haar nicht in Gefahr.

«Phantomschmerzen» der Haare wegen

Zu den weiteren, neuen Bob-Vertreterinnen gehören nebst Leutenegger auch Tänzerin Christina Hänni (35), die ihre Haare bereits seit Dezember kürzer trägt, «Barbie»-Darstellerin Margot Robbie (35) und Moderatorin Amira Aly (33). Letztere hat ihre Haare erst Anfang April schneiden lassen und klagte diesbezüglich nach nur wenigen Tagen auf Instagram bereits über «Phantomschmerzen».